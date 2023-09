Voir s’affronter Mickey, le capitaine Crochet et la Reine des neiges… Sauver des fromages de la voracité des souris… Et enfin construire un parc d’attractions. Voilà le programme de notre soirée Jeux du mois de septembre.

Toutes les informations pratiques (prix, durée, difficulté...) sur les jeux du mois sont dans l'encdré en fin d'article.

« Lorcana », le JCC à attraction

Le jeu de cartes à collectionner « Disney Lorcana » est (très) attendu pour août 2023 - Ravensburger

On commence avec LE jeu de cette rentrée, un jeu de cartes à collectionner (JCC) dans l’univers de Disney, Lorcana. Syméon (8 ans) et Benjamin (44 ans) s’affrontent en début de soirée. La prise en main est un peu laborieuse pour l’aîné, beaucoup moins pour Syméon, déjà joueur de Pokémon et Magic et qui a donc l’habitude des JCC. Avec chacun son deck de cartes, il faut gagner des points de « lore », sans oublier d’empêcher son adversaire de progresser. Chacun son tour, on pioche des cartes et on choisit quel personnage Disney envoyer au combat. Certains sont très forts à la bagarre, d’autres ont des pouvoirs spéciaux qu’il faut combiner, sans oublier de glaner du lore. Ultra attendu, Lorcana tient ses promesses avec un système accessible et tendu. Néanmoins, en spécialiste du deckbuilding, et fan des collections de cartes, Syméon attend avec impatience la sortie de nouveaux jeux de cartes qui viendront enrichir les parties pour l’instant un peu répétitives.

« Cheese Master », des dés et des calculs mentaux

« Cheese Master » - iello

Le grand frère Abel (11 ans) déboule avec une autre envie : un jeu de dés. On sort Cheese Master. Un jeu simplissime mais frénétique. On lance huit dés et c’est au premier qui arrivera à compter les fromages qui apparaissent sur les faces. Problème, il y a aussi des souris, qui mangent chacune un fromage ; un chat, qui chasse les souris sauf le Roi des souris ; un chien, qui chasse le chat, etc. Bref, les calculs ne sont pas sereins. Les enfants éreintent l’ancêtre en trois parties.

« Funfair », draft, collection et manèges

« Funfair » - Lucky Duck Games

Guillaume et Manue (41 ans) arrivent pour une partie de Funfair. Ouste les enfants, c’est du sérieux, on va construire un parc d’attractions. Jeux de draft, de collection et d’objectifs, Funfair fait travailler les méninges avec un thème… fun. Il me faut un roller coaster à thème Pirate pour remporter des points, mais je dois aussi créer une boutique de souvenirs et un restaurant très confortable. Tout ça dans un nombre de tours limités et avec des ressources rares et précieuses… En une grosse heure, la partie s’achève avec des scores serrés (mais une victoire de Benjamin, c’est important de le préciser), preuve que le jeu est équilibré et donc réussi, avec des mécaniques éprouvées et joliment revisitées.