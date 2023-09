Dans les couloirs, on parle d’un legs « exceptionnel ». Un « cadeau tombé du ciel », même, qui est récemment arrivé dans les réserves du musée d’arts de Nantes. Une collectionneuse parisienne a cédé à l’établissement culturel pas moins de 34 œuvres : 20 tableaux allant du XVIIe au XIXe siècle et 14 dessins qui remontent jusqu’au XVIe siècle. « Un enrichissement majeur », estimé à plus de 800.000 euros, qui pourrait être la plus importante donation en art ancien avant celle de 1852, « avec la collection Clarke de Feltre », indique le musée.

Moulin au bord d’une rivière, clair de lune (1872), du peintre néerlandais Johan Barthold Jongkind, fait partie des oeuvres - Musée d'arts de Nantes

Un événement d’autant plus remarquable que la collectionneuse, Jacqueline Boejat, était jusqu’ici inconnue. « Jacqueline Boejat, sans descendance directe, a désigné le Musée d’arts de Nantes comme légataire de sa collection d’œuvres d’art, explique le musée. Sans que nous sachions, au-delà d’une résidence secondaire qu’elle possédait à La Baule, ce qui a motivé son choix ».

Quoi qu’il en soit, le musée se félicite de pouvoir renforcer sa collection d’art flamand et hollandais des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi de compléter sa collection d’art français de la fin des XVIIe et XVIIIe siècles. Grâce à une politique constante d’acquisition d’œuvres, son fonds est composé de 13.000 tableaux, photographies ou vidéos allant du XIIIe au XXIe siècles, dont la moitié est postérieure à 1900.

Le musée a rouvert en 2017 après de six ans de travaux pendant lesquels il a subi d’importants travaux d’agrandissement et de modernisation.