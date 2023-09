On le connaissait auteur, compositeur et interprète. Dans Respire, diffusé ce mardi à 21h10 sur M6, on le découvre acteur. Calogero y incarne Raphaël, professeur de musique dans un lycée venant en aide à Tessa, une de ses élèves victime de harcèlement et de phobie scolaires. Cette fiction est inspirée du livre autobiographique de la chanteuse Tessae (lire l’encadré).

Ce sont les producteurs (Ivan Sadik, Hubert Cornet et Arnaud Le Guilcher) qui ont eu l’idée de proposer cet emploi à l’artiste. « Ils devaient savoir que j’avais été en échec scolaire, avance l’auteur d’En apesanteur. Le premier jour du CP, j’ai vécu un événement traumatisant : je me suis pris une paire de claques par mon institutrice parce que je n’avais pas mis les points sur mes i. C’est ce qui a sans doute fait que j’ai eu tant de mal par la suite. »

S’il a accepté de faire son baptême du feu dans la comédie c’est, dit-il, en raison du sujet du téléfilm - « J’aime transmettre. Je suis convaincu que pour les élèves en difficulté l’art en général les calme et les aide à s’accrocher ».

« Sur les premiers essais, je n’étais pas à l’aise »

« Je n’avais aucun a priori positif ou négatif sur Calogero, confie de son côté le réalisateur Jérôme Cornuau. Je trouvais effectivement pertinent de faire appel à quelqu’un qui a une image forte dans le milieu de la musique pour incarner un tel rôle. On a pris le temps nécessaire. Il a bien fallu un mois et demi, après le premier essai, pour que la décision soit prise de lui attribuer le rôle. »

« Sur les premiers essais, je n’étais pas à l’aise. Je n’ai pas l’habitude de donner la réplique, reconnaît le chanteur. Jérôme m’a mis en confiance en me disant tout de suite dit ce qui allait ou non. » Il a aussi appris à jouer, épaulé par une coach et en prenant des cours à Montreuil, entouré de vingtenaires aspirant à faire carrière.

« La première fois où l’on s’est vu, aux essais, je sentais qu’il avait beaucoup d’appréhension. Peut-être parce qu’en France on a tendance à mettre les artistes dans une case précise et que ça lui a mis la pression. Il s’est donné à fond, il a progressé, c’est un truc de fou tellement il a travaillé », applaudit Charlie Loiselier, qui joue Tessa, l’héroïne principale de Respire.

« Je serais à l’aise dans un film historique »

Si Calogero a beaucoup appris de cette expérience, il a également contribué à modifier et peaufiner certains aspects du scénario. « J’avais envie de faire passer des messages, avance le chanteur. Au départ, la manière dont Raphaël enseignait la musique était présentée de manière très classique. » Dans la version finale, ses méthodes sont davantage iconoclastes. « Je ne voulais pas qu’il soit un prof aigri mais quelqu’un de bien dans ses baskets, qui pense que l’ignorance dans la musique est très importante car elle permet de créer. » C’est en tout cas une conviction de Calogero, qui précise : « Quand on met un gamin directement dans la musique classique avec Mozart et Bach, ça peut le flinguer au niveau de la créativité. »

Le chanteur est-il prêt à rejouer la comédie pour le petit ou le grand écran ? Le principal intéressé ne verse pas dans l’enthousiasme démesuré. « Je laisse venir les choses à moi, je laisse faire l’univers, répond-il. J’adorerais incarner un personnage qui n’a rien à voir avec moi. Je serais peut-être plus à l’aise dans un film historique. Il y a quelque chose dans les costumes qui fait qu’on s’éloigne de nous-mêmes. »