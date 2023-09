Les cadeaux de Noël s’ouvrent le 24 au soir ou dans la matinée du 25 ? Un débat aussi vieux que celui de la poule et l’œuf, auquel la communauté du jeu vidéo se trouve également confrontée. FIFA, Diablo IV, Cyberpunk 2077 et désormais Starfield, le dernier bébé de Bethesda : ces jeux aux fortes attentes et énormément suivis sont souvent caractérisés par les joueurs comme des jeux « day one ». A traduire par « jour un » pour nos amis de l’Académie française, qui s’applique aux jeux qui seront testés dès le jour, voire l’heure de sortie.

A contrario, ces mêmes jeux « day one » seront lancés par certains des mois, voire des années plus tard. Les raisons sont larges : un catalogue de jeu (dites « backlog » si vous voulez épater la galerie) trop fourni, un manque d’argent, un ordinateur pas assez puissant, des bugs à répétition… voire le manque de temps.

Et vous, de quel côté du sapin de Noël vidéoludique vous situez-vous, et pour quelles raisons ? Dites-nous tout en remplissant ce formulaire. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.