Bientôt quinze ans après sa sortie, League of Legends est, toujours, un titre incontournable sur la scène esport. Le hit de Riot Games, qui plonge les joueurs dans des batailles épiques, est un carton dans le monde entier. Ce week-end, c’est à Montpellier (Hérault) que les cracks de League of Legends, ceux qui font se lever les foules, ont rendez-vous, pour la finale du League of Legends Championship, à la Sud de France Arena.

Peut-être que, dans les gradins, les performances des champions qualifiés pour cet événement très prisé susciteront des vocations à certains spectateurs ? Justement. Vous êtes joueurs de League of Legends, vous poncez depuis longtemps ce jeu de stratégie, et vous en connaissez tous les secrets (ou presque !) ?

20 Minutes vous donne la parole : Quels conseils donneriez-vous à un novice, qui veut se lancer sur League of Legends ? Comment choisir son personnage ? Quelles sont les règles à connaître absolument ? Comment améliorer petit à petit ses performances ? Comment se comporter et réagir, face à l’immense communauté de joueurs avertis de League of Legends ? Fans du jeu, dites-nous ce que vous conseilleriez à un débutant, en remplissant le formulaire ci-dessous.