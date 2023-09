C’est le plus grand festival de jazz de France par sa fréquentation. Pas moins de 150.000 spectateurs sont attendus jusqu’à dimanche aux 37e Rendez-vous de l’Erdre, dont le temps fort se décline à Nantes, en plein centre-ville, à partir de vendredi soir. Cet événement propose 110 concerts de jazz sur l’espace public mais réunit également sur l’eau quelque 200 bateaux en tous genres, ce qui le rend si original. Et, comme chaque année, tous les spectacles sont gratuits. Un modèle économique plus que jamais fragile dans le contexte d’inflation galopante.

Pour la première fois, les organisateurs sollicitent donc le soutien financier des spectateurs, par le biais de badges vendus 5 euros ou d’un appel aux dons. « Les coûts d’organisation, ceux des prestataires, ont augmenté de 5 à 10 %, explique Loïc Breteau, directeur des Rendez-vous de l’Erdre. C’est très significatif. Les collectivités nous aident, elles ne nous lâchent pas, mais elles sont elles-mêmes en tension financière. C’est une période compliquée, comme pour d’autres festivals et événements du reste. »

La pérennité du festival n’est « pas en jeu », assure le directeur, lequel tient à ce que l’événement reste « populaire et exigeant dans la programmation ». Hors de question de renoncer à la gratuité. « Notre ADN est d’offrir des concerts de qualité à tous les publics, insiste-t-il. Ça passe par la gratuité, c’est gravé dans le marbre. Il serait, de plus, inimaginable de privatiser une zone aussi importe au cœur de la ville. »

« Comme un signe distinctif »

Quelque 3.000 badges seront donc mis en vente sur le site nantais du festival dès ce vendredi. « Avec le badge ou un don, on propose au public d’exprimer son soutien, de s’associer à notre développement. C’est comme un signe distinctif, on l’arbore pour montrer qu’on fait partie de la grande famille des amis du festival. » L’opération, qui sera probablement renouvelée la saison prochaine, n’aidera que partiellement le festival à assurer ses arrières. « Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières », considère, confiant, Loïc Breteau.

Le budget des Rendez-vous de l’Erdre s’élève à 1,4 million d’euros, abondé à 80 % par les collectivités publiques, en premier lieu la ville de Nantes. Les 20 % restants sont issus de partenariats privés et des recettes de consommation réalisées pendant le festival.