C’est le manga le plus vendu de l’histoire. Depuis vingt-cinq ans, les pirates de One Piece tiennent en haleine des millions de lecteurs. La saga a déjà été adaptée en anime, en séries et en film, et il ne manquait plus que la prise de vues réelles. C’est désormais chose faite avec Netflix. La plateforme n’en est pas à son coup d’essai concernant l’animation japonaise : quelle est sa stratégie ? 20 Minutes a interrogé en vidéo Alexis Orsini, journaliste et auteur de One Piece : La volonté d’Oda.

Difficile de décrire le profil type du fan de One Piece, tant la série dure dans la longueur et se consomme de génération en génération. Le manga est un shônen, destiné aux jeunes garçons ou adolescents qui ont grandi avec l’œuvre. Son adaptation en live action par Netflix est d’abord une stratégie commerciale, selon Alexis Orsini : « La franchise et ses produits dérivés se vendent par millions, autant pour l’auteur que pour la plateforme. Il y a une possibilité d’étendre cet empire » détaille-t-il.

Le manga « Pluto » bientôt sur Netflix

En plus de capitaliser sur une marque connue, Netflix se positionne également sur un segment de divertissement « assez particulier et un peu niche », selon l’auteur, qu’est l’animation japonaise. « Il souhaite devenir une plateforme de référence dans ce domaine que ce soit avec ses propres créations, ses adaptations ou celles des studios japonais qu’il met disposition du grand public ». Pour preuve, l’adaptation en anime du manga Pluto de Naoki Urasawa sera mise en ligne le 25 octobre prochain sur Netflix.

Les 8 épisodes de One Piece, le live action de Netflix, seront disponibles sur la plateforme de streaming dès le 31 août 2023.