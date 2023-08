On vous décrypte la photo de dédicaces de Nicolas Sarkozy

La sortie d’un nouveau livre intitulé Le Temps des combats, un procès à l’horizon 2025 dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle 2007… L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy est doublement de retour dans l’actualité en cette fin d’été. Le 25 août 2023, il était en séance de dédicaces dans une libraire à Arcachon (Gironde). Sa venue a attiré les photographes de presse.

Une photo de cette journée a tapé dans l’œil de 20 Minutes. Celle du photojournaliste Stéphane Duprat. Il nous explique le making-of de cette « image qui permet d’expliquer l’actualité sans en dire trop non plus ».

Que voit-on sur l’image ?

Pour Stéphane Duprat, cette photo « contrastée » représente « un moment un peu suspendu » où l’on voit « trois livres sur une pile, entassés dans un carton, en attente de quelque chose ». Il nous avoue qu’il apprécie réaliser des images en « clair-obscur pour ne montrer qu’un seul sujet ». La photo symbolise également un lien entre le passé et le futur de la carrière politique de Nicolas Sarkozy. Quand nous lui évoquons la contradiction entre le mot « Fragile » inscrit sur le carton et les objectifs recherchés par l’ancien président de la République avec la sortie de ce livre, il admet : « C’est vrai… Le titre Le Temps des combats s’oppose au mot "Fragile" ». Il concède qu’il n’avait pas vu l’image sous cet angle dans un premier temps et reconnaît que le parallèle est « intéressant ». Pour lui, cette photo est « un à côté », quelque chose d’un peu différent « en termes d’illustration classique de dédicaces ».

Quel est le contexte de prise de vue ?

L’image a été réalisée une heure avant que Nicolas Sarkozy n’arrive à la Librairie générale d’Arcachon. Le photographe raconte qu’une file « assez conséquente » de lecteurs et lectrices s’est constituée et que la libraire a décidé de vendre des exemplaires du livre à ceux qui n’en possédaient pas. Une photo captée quelques minutes avant le début de la vente avec un objectif 24-70 mm installé sur son appareil photo. Ce matériel offre plus de simplicité et de souplesse dans la prise de vue des sujets proches du photographe.

L’anecdote en plus

Stéphane Duprat nous livre une histoire un peu « hors contexte » de la prise de vue qui a eu lieu dans la librairie lors de la séance de dédicaces, quand un étudiant de Science Po Paris s’est approché de Nicolas Sarkozy pour l’inviter à intervenir dans son école. En lui précisant que, contrairement à François Hollande, qui « est intervenu l’année dernière », lui « n’est pas venu depuis longtemps ». Le photographe nous raconte que l’ancien chef de l’État a répondu en posant une question à tout le monde : « Mais c’est qui, François Hollande ? » Rires assurés dans une assemblée acquise à la cause de l’ancien président battu dans sa tentative de réélection par le candidat socialiste en 2012. Une phrase également destinée à jouer sur le ressort de la communication politique en présence de journalistes.