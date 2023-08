L’été, et la période des mariages qui va avec, n’est pas terminé, mais Hubert de Villeneuve voit déjà que son objectif de progression de 40 % par rapport à 2022, tient la route. Le fondateur de We Drive It, start-up bordelaise de location de véhicules anciens et de collection entre particuliers, ambitionne de devenir le leader français de ce marché de niche du « tourisme vintage », à horizon 2024.

Pour cela, l’entreprise a récemment racheté Rétro Balades, plateforme de location de voitures anciennes présente dans le Grand Ouest. « Nous sommes bien implantés autour de Bordeaux, Aix, Nantes, et de certains spots autour de Paris, mais il y a encore des régions où nous ne sommes pas suffisamment développés, comme le Grand Ouest, entre La Rochelle et le Morbihan », explique Hubert de Villeneuve. Le deuxième axe de développement de We Drive It sera d’élargir le catalogue aux « youngtimers » (véhicules cultes de la période allant des années 1980 au début des années 2000) et aux petits cabriolets modernes.

Se faire plaisir le temps d’un week-end

Le concept de la start-up repose sur la mise en relation entre propriétaires de véhicules de collection, et particuliers, pour de la location de courte durée. « On vise une clientèle qui veut se faire plaisir le temps d’un week-end, ou offrir un cadeau à un proche. » Toutefois, 50 % du chiffre d’affaires de l’entreprise est réalisé grâce aux mariages, pour lesquels les cabriolets ont le plus la cote. « Nous sommes également de plus en plus approchés pour des tournages de clips, voire de films », pointe Hubert de Villeneuve.

Les modèles phares ? « Sans hésiter la Coccinelle, la 2 CV et la Ford Mustang », énumère le fondateur de la start-up. « Juste derrière viennent la Triumph Spitfire et la MGB, sans oublier le combi Volkswagen très demandé pour les mariages également. » Les tarifs sont très variables, puisque les locations peuvent s’effectuer avec ou sans chauffeur. Mais une Ferrari est proposée par exemple à 300 euros par jour, une Triumph TR3 à 429 euros et une Spitfire à 220 euros. Des dépôts de garantie sont évidemment exigés par les propriétaires.

Vers un catalogue de 3.000 véhicules d’ici à 2024

« Notre idée est d’ouvrir le garage des propriétaires de véhicules en France, et de permettre aux particuliers de pouvoir conduire eux-mêmes le véhicule de leur rêve », poursuit Hubert de Villeneuve. Pour les propriétaires, qui ne les utilisent que très peu au quotidien, l’objectif est de mettre ces véhicules en location pour partager leur passion, et couvrir les frais d’entretien.

Avec le rachat de Rétro Balades, We Drive It dispose désormais d’un catalogue d’environ 1.450 véhicules. La start-up, accompagnée par l’incubateur bordelais Unitec, en avait 200 pour son lancement en 2020. L’objectif d’Hubert de Villeneuve est de continuer à accélérer, pour atteindre les 3.000 voitures d’ici à 2024.