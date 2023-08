C’était (presque) la chronique d’une victoire annoncée. Keiona a remporté la finale de la saison 2 de « Drag Race France », diffusée vendredi sur France 2, après avoir fait un parcours sans faute dans la compétition. Au cours des huit épisodes précédents, la drag-queen de 31 ans ne s’était jamais retrouvée dans le bas du classement et avait gagné deux « maxi-défis ». Elle a triomphé dans la dernière ligne droite face à une sérieuse concurrente, Sara Forever, qui s’était imposée dans quatre (soit la moitié) des huit maxi-défis de la saison. Moins de 24 heures après avoir succédé officiellement à Paloma, couronnée l’an passé en saison 1, Keiona s’est confiée à 20 Minutes.

L’enregistrement de la finale a eu lieu dimanche dernier en public au Grand Rex et vous n’avez appris que vendredi, en même temps que la diffusion de l’émission à la télévision, que vous étiez officiellement la gagnante. Comment avez-vous vécu ces journées d’attente ?

La semaine m’a paru courte et l’attente a été plutôt tranquille. J’avais surtout hâte de voir le rendu télé de cet épisode que l’on a tourné en moins de trois heures ce qui est quand même exceptionnel. On met beaucoup plus de temps d’habitude.

Vous avez cependant toujours été dans le haut du classement, ce qui est du jamais-vu dans « Drag Race » et beaucoup de fans de l’émission estimaient que votre victoire relevait de l’évidence. Vous doutiez quand même ?

Je pense que la victoire n’est jamais écrite d’avance et qu’elle se joue au moment du lypsinc final. C’est l’épreuve sur laquelle Nicky Doll [l’animatrice] devait se baser pour nous départager. Evidemment, mes bons résultats au fil des épisodes m’ont aidée à sécuriser une position en finale. Mais j’ai préparé sérieusement mes looks et mes performances, avec les reveals [les changements de tenue pendant la prestation sur scène] pour être sûre de présenter le meilleur spectacle possible afin de sortir de scène sans regret, en me disant que j’avais donné tout ce que j’avais.

Sept fois #Keiona à la viewing-party de la finale de #DragRaceFrance



📍@bitchpartyparis au YOYO @PalaisdeTokyo pic.twitter.com/AmfNL3SoQr — Fabien Randanne (@fabrandanne) August 26, 2023



Quelle signification mettez-vous dans ce couronnement à « Drag Race France » ?

C’est assez symbolique. Je suis la première reine noire à remporter l’une des franchises internationales [il existe une douzaine d’adaptations en dehors de l’émission originale américaine] et la première de la communauté ballroom [un espace qui regroupe principalement des personnes LGBT et/ou non-blanches qui y trouvent un espace pour s’émanciper et exprimer leurs talents]. Plusieurs queens de la communauté ballroom ont participé à d’autres versions, mais sans arriver forcément jusqu’à la finale. En gagnant, je sais que j’amène ma communauté sur une autre plateforme. J’ai réussi à la représenter donc je suis assez fière de mon parcours.

Comment votre parcours a-t-il été perçu dans la communauté ballroom ?

Les membres de la « House of Revlon » [une « house » ou « maison » est une famille choisie, et, pour schématiser, une équipe qui participe à des « balls », des compétitions où les participantes et participantes sont évaluées sur les looks, les attitudes, etc.], dont je fais partie, voulaient que je les venge parce qu’on a fini troisièmes de la saison 3 de « Legendary » [une compétition de danse voguing lancée par la plateforme américaine HBO Max]. J’avais cela en tête quand je suis entrée la première fois dans l’atelier de « Drag Race France », je me suis dit « OK, il y a du level ici, mais on va se battre et je peux le faire. » Ma « house » m’a énormément encouragée, elle a été là pour moi et je ne la remercierai jamais assez.

La scène ballroom est sans doute méconnue d’un grand nombre de téléspectateurs et téléspectatrices de France 2. Selon vous devrait-elle être davantage médiatisée ou doit-elle rester protégée d’une attention du grand public ?

Trop tard ! Nous sommes déjà très médiatisés (rires) depuis quelques années. Les « balls » sont des événements de plus en plus courus dans des endroits de plus en plus grands. Il existe des chaînes dédiées sur YouTube. Mais, même si elle est davantage exposée, la scène reste un « safe space » [« un endroit protégé, à l’abri des discriminations et des propos et comportements oppressifs »], il faut respecter les règles du lieu. Tout le monde n’est pas forcément intéressé, il y a des gens qui regardent de loin. La communauté ballroom a toujours été un lieu où des professionnels de la mode ou de la danse venaient piquer des idées pour leurs créations.

En 2018, vous étiez l’une des artistes de la scène ballroom qui ont participé à la Fête de la musique à l’Elysée. A l’époque, cela avait suscité de vives réactions, dont certaines étaient clairement homophobes, transphobes et racistes. Pensez-vous qu’en cinq ans les mentalités ont évolué ?

J’ai vécu cette Fête de la musique de 2018 comme un booking [un cachet] comme les autres, sauf que c’était à l’Elysée. Si cela avait eu lieu cette année, il y aurait malheureusement eu les mêmes réactions qu’à l’époque. Il y a beaucoup de mentalités à faire évoluer et c’est pour cela qu’il faut être présent dans ces espaces-là, qu’il faut occuper ces espaces-là. Il faut y exister parce qu’il y a plein d’endroits où l’on ne peut pas exister. Pour certains, on apparaît comme une anomalie car ils ne sont pas habitués à voir ce genre de choses et ces personnes-là dans ces lieux-là. Etre sur le perron de l’Elysée pour un show voguing avec un DJ génial comme Kiddy Smile, c’était une opportunité rêvée d’exister et de prouver que ce qu’on fait dans l’art peut être politique.

Parmi les cadeaux que vous avez remportés avec votre sacre dans « Drag Race France », il y a la promesse de faire la Une de « Elle ». Vous avez hâte ?

Oui, oui et oui. Je ne sais pas quoi répondre d’autre (rires). J’ai déjà fait des shootings photos, mais là, on parle d’une couverture de magazine. Je n’arrive pas encore à réaliser ce que ça va être, ce sera historique, ce sera la première de tellement de choses. J’ai très hâte d’y être et de voir ce qu’on va créer ensemble.

Paloma, gagnante de la saison 1 a bénéficié d’une large visibilité médiatique. Vous préparez-vous à une exposition similaire ?

Je suis prête. Cette couronne implique le devoir de porter la voix d’une communauté. J’ai été choisie par Nicky, mais j’ai été soutenue par les fans, par le peuple de « Drag Race France ». Si j’en ai l’opportunité, j’irai dans les émissions télé, dans divers événements, pour faire passer des messages, en paroles ou avec mes tenues - les vêtements peuvent permettre de dire des choses très fortes.

Vous avez dit dans des interviews que vous vous étiez construite en tant que personne queer en vous référant à des personnalités américaines, faute de figures similaires en France. Vous avez conscience d’être aujourd’hui une référence pour nombre de personnes queers en France ?

(Elle rit) C’est un peu difficile à dire, mais je serais honorée d’être une référence queer en France. C’est une responsabilité lourde à porter, il faut être un exemple pour les jeunes générations, montrer comment se défendre et faire entendre sa voix. C’est un chapeau que je veux bien porter.

Dans l’émission, vous avez expliqué à plusieurs reprises que les notions de transmission et d’accompagnement vous tenaient à cœur…

C’est quelque chose de très ancré dans la culture ballroom. En tant que « mother » (« mère » symbolique) d’une « house », j’ai accompagné plein de jeunes queers dans leur épanouissement personnel, de jeunes filles trans dans leur transition. J’ai ce truc-là en moi. Dans ma famille, je suis l’aînée de beaucoup d’enfants et c’est mon rôle d’aider les plus jeunes, de leur montrer comment faire et, quand je ne le sais pas, d’aller voir les moins jeunes que nous (rires).

Vous avez aussi dit plusieurs fois que vous n’envisagiez pas de briller sans que les autres candidates brillent aussi. Vous concevez votre art dans une dynamique collective plutôt qu’individuelle ?

C’est ça. J’ai la couronne, mais on a fait la saison 2 toutes ensemble. Si l’émission est ce qu’elle est, c’est parce qu’on l’a faite à onze candidates. La saison est légendaire et très regardée car le casting est incroyable. Quand je suis entrée dans l’atelier et que j’ai vu les autres queens, je me suis demandé comment Nicky Doll allait faire pour nous départager. Juste à l’œil, sans connaître les queens, elles étaient toutes dans des looks personnels et différents. Je me suis dit que ça allait être très bien et cela s’est confirmé.

Quelles sont vos actus à court terme ?

Déjà, il y a la tournée de « Drag Race Live » qui commence dans même pas deux semaines [le 7 septembre au Casino de Paris]. On est prêtes, le spectacle sera incroyable, on a mis le paquet. En parallèle de la tournée, je prépare de la musique. Cela devrait arriver mi-septembre. Ça bouge et ce sera en collaboration avec d’autres artistes.

Quelque chose à ajouter ?

Je veux en profiter pour remercier les personnes qui me soutiennent et qui soutiennent « Drag Race France ».