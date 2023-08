Les amoureux des mathématiques l’attendaient, ils ont été servis ! La Maison Poincaré, premier musée en France entièrement consacré aux mathématiques et à leurs applications sera inaugurée le 27 septembre et ouvrira ses portes au public le 30 septembre dans le Quartier latin à Paris, a annoncé mardi le CNRS. Cédric Villani, le mathématicien et ancien député, a œuvré depuis une dizaine d’années pour que ce musée de 900 m2 voie le jour. Il sera situé dans le bâtiment Jean-Perrin de l’Institut Henri-Poincaré (IHP), centre international de recherche rattaché CNRS et à Sorbonne Université.

Le musée ouvre « dans un contexte où les enjeux sociétaux sur les maths sont plus présents que jamais », a dit à l’AFP la directrice de l’IHP, Sylvie Benzoni, qui a concrétisé le projet de Cédric Villani. « Notre idée est d’arriver à faire dialoguer les scolaires, le public, avec les chercheurs et chercheuses qui fréquentent notre institut », a ajouté la mathématicienne, professeure à l’Université Claude-Bernard Lyon 1. La Maison Poincaré veut présenter une matière « vivante, en lien avec la société », à l’aide d’ateliers de médiation avec les scolaires.

Un musée adapté à tout type de niveau

Le musée s’adresse à tout public à partir de la 4e, qui correspond à peu près au « niveau théorique minimum de la population générale », selon Sylvie Benzoni. Les espaces d’exposition permanente sont caractérisés par des verbes (connecter, devenir, inventer, modéliser, partager, visualiser) pour « montrer les maths en action ». À travers des vidéos, des jeux, des manipulations et des dispositifs audio, le public pourra vivre une « expérience inattendue » des maths pour « les voir, les entendre et les toucher », explique l’IHP.

En réintroduisant les maths dans le tronc commun au lycée, « le ministère a pris acte qu’il s’agit d’un enjeu sociétal » étant donné que « trop peu d’élèves s’orientent vers les carrières scientifiques ». « Nous voulons contribuer à augmenter le niveau général de culture mathématique en France qui est assez modeste voire bas », a-t-elle dit.