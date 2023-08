« Pire que Sodome et Gomorrhe ». Dans le prestigieux festival d’opéra de Salzbourg, « un des plus importants festivals d’opéra », une pièce aurait entremêlé des scènes dignes des célèbres lieux bibliques où règne la débauche. C’est du moins ce que témoigne une publication virale sur X (ancien Twitter), recueillant à ce jour 232.000 vues depuis le 4 août. Sur les images partagées, on y voit un poupon offert à dîner sur un plateau ainsi qu’un parterre de nouveau-nés. « Des enfants morts partout, un bébé servi au dîner et des applaudissements du public », s’inquiète la publication.

Les commentaires eux s’inquiètent de la dénaturation des œuvres et de la complicité des spectateurs qui semblent apprécier le spectacle à coups d’applaudissements. D’autres s’interrogent sur l’origine de la pièce dont la source n’est pas indiquée. 20 Minutes a donc mené sa petite enquête.

C’est quoi le festival de Salzbourg ?

Depuis plus d’une centaine d’années, le festival de Salzbourg a su s’imposer comme l’un des festivals les plus célèbres, notamment pour l’opéra. Pendant deux mois, entre juillet et août, l’évènement compte près de 250.000 participants chaque année. Pour l’édition 2023 étaient mis à l’honneur des pièces comme Le Nozze di Figaro de Mozart, ainsi que Falstaff et Macbeth de Verdi. Et c’est justement cette dernière que l’on voit dans les publications relayées sur Twitter.

C’est quoi l’histoire de Macbeth ?

D’après la tragédie de Shakespeare, publié au début du XVIIe siècle, Macbeth est un sujet du roi Duncan d’Ecosse. Au cours d’une bataille qui s’achève par une victoire, trois sorcières lui prédisent un futur règne. Dès le premier acte, l’épouse Lady Macbeth l’incite à assassiner le roi, en visite chez le couple. Ce qu’il fera finalement… laissant une fin tragique au récit. Tout au long de la pièce, construite en cinq actes, Shakespeare revient sur la soif de pouvoir et la cruauté des hommes.

Et en opéra ?

Présentée le 29 juillet à Salzbourg, la pièce de Verdi a été mise en scène par le polonais Krzysztof Warlikowski et mené par le chef d’orchestre Philippe Jordan. L’opéra est divisé en quatre actes mais reste tout aussi sanglant et Macbeth est une nouvelle fois représenté comme un monstre tyrannique. « Une intensité dramatique inouïe », décrit de son côté Arte. Dans la vision de Krzysztof Warlikowski, l’enfant est placé au centre de la pièce. D’après la correspondante sur place du quotidien Le Monde, cette mise en scène montrerait que « le prince est un enfant ».

Mais dans la pièce, d’autres éléments constituent un rapport important à l’enfant, notamment lorsque Lady Macbeth apprend qu’elle ne peut pas en avoir. A plusieurs reprises, Krzysztof Warlikowski met donc en scène des enfants morts ou en vie, notamment à la fin de l’acte II, lors duquel l’on voit un bambin présenté sur un plateau. En somme, pour le metteur en scène polonais, c’est la frustration de l’absence de descendance qui pourrait expliquer cette soif de pouvoir du couple. Et petit à petit, la vision des enfants deviendra pour le couple de plus en plus difficile à supporter… jusqu’à les massacrer à la fin du troisième acte. S’explique ici l’extrait où l’on voit la vingtaine d’enfants morts alignés sur le devant de la scène.

Pourquoi les images peuvent choquer ?

Sur X (ancien Twitter), les quelques extraits ont pu choquer des internautes. Pour certains, les images reprendraient des codes satanistes où les enfants sont présentés en offrande. Ces théories rejoignent les mythes autour d’une élite pédo-sataniste, où les enfants seraient enlevés pour des rites pédophiles, mais aussi pour récupérer leur sang comme élixir de jeunesse.

Pour d’autres, cette mise en scène reprend de manière ignoble et fausse des « vraies » œuvres artistiques. Mais de tout temps, qu’il s’agisse l’œuvre de Shakespeare ou de l’opéra de Verdi, Macbeth est considéré comme une pièce effrayante dans laquelle la tyrannie est omniprésente.