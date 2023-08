Sur son site Internet, l’Insane Festival proposait une « édition 2023 » qui « va se surpasser en proposant des soirées inoubliables. » Nul doute que les organisateurs de cet événement à Apt dans le Vaucluse ne pensaient pas à devoir faire face à de telles difficultés. Les « soirées mémorables » de cette septième édition ont en effet tourné pour certains au cauchemar. Deux festivalières ont porté plainte pour viol et des agents de sécurité du festival sont mis en cause dans un de ces dossiers. 20 Minutes fait le point.

Qu’est-ce que l’Insane Festival ?

Selon le site Internet de cet événement, l’Insane Festival s’est tenu la première fois au Parc des Expositions d’Avignon et mêlait alors « techno, trance et hard music ». Après une édition au Parc des Expositions de Toulouse, le festival a posé ses valises à Apt en 2018 pour proposer un événement de plein air qui mêle rap, musique française et électro. En 2022, le festival a accueilli 40.000 personnes venues applaudir 80 artistes sur trois scènes. Pour cette septième édition prévue du 11 au 13 août, des stars de la musique étaient à l’affiche, comme Angèle, son frère Roméo Elvis ou encore le DJ allemand Paul Kalkbrenner. Le festival a accueilli 54.000 personnes et près de 90 artistes.

Que s’est-il passé ?

Ce dimanche, à 15h15, les organisateurs du festival ont annoncé dans un communiqué la fin précipité du festival, le soir même à minuit. La fin de l’événement était pourtant prévue à deux heures du matin. « Nous sommes au regret de vous annoncer qu’il s’est produit quelque chose d’inadmissible sur le festival ce week-end, indique le texte. En effet, deux plaintes pour viols ont été déposées. » Une information confirmée par la gendarmerie à 20 Minutes. Selon France Info, une première plainte a été déposée par une femme pour viol en réunion, et une seconde par une autre femme, pour viol.

Toujours selon cette même source citant le parquet d’Avignon, un festivalier est de son côté poursuivi pour des faits d’agression sexuelle et sera convoqué devant le tribunal correctionnel.

Qui sont les personnes mises en cause ?

Selon une information de France Info, des agents de sécurité du festival sont mis en cause dans ce dossier. Deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. L’un de ses agents de sécurité a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire pour viol ouverte par le parquet d’Avignon. Le second, inquiété pour ne pas avoir agi, n’a pas été poursuivi.

Que dit le festival ?

Dans un nouveau communiqué publié sur les réseaux sociaux ce mardi à 18 h 06, les organisateurs du Insane Festival se disent « révoltés que l’un des viols mette en cause directement et indirectement deux agents de sécurité » et ont annoncé « des poursuites très prochainement. »

« Nous avions fait appel à une société de sécurité qui travaille avec d’autres événements et était présente l’an dernier à l’Insane, explique le communiqué. Il est inacceptable que deux personnes chargées de s’assurer de la sécurité et du bien-être de tous puissent être mises en cause pour un fait de viol. » Et d’insister : « nous ne connaissons pas ces agents, employés par des sociétés externes que nous sollicitons. Mais celles-ci doivent légalement nous fournir plusieurs mois avant l’événement leurs agréments et cartes professionnelles. Nous avions donc ces éléments en notre possession. »

Et les festivaliers ?

Interrogés par France Bleu Vaucluse, plusieurs festivaliers se plaignent de désagréments concernant l’organisation de l’Insane Festival, en particulier le manque de sécurité. Un festivalier explique ainsi ne pas avoir été fouillé, quand une festivalière affirme ne pas avoir vu de sécurité à l’intérieur du site. En conclusion du communiqué publié ce mardi soir, les équipes de l’Insane Festival promettent de prendre des mesures « afin d’éviter à tout prix que cela ne se reproduise, ce qui passera, évidemment, par un changement de société de sécurité et d’autres aménagements. »