Chez nos voisins ibériques, la solitude en public fait lever quelques sourcils. A Barcelone, les clients seuls dans les restaurants se voient de plus en plus refusés des établissements, en faveur des groupes. Une pratique qui peut surprendre, mais qui surtout pose la question de la place de l’individu seul au sein d’activités, que l’on présume de facto à réaliser à plusieurs.

Cinéma, théâtre, concerts, restaurant…. Êtes-vous habitué à vous y rendre et à en profiter seul ? Est-ce une pratique réservée en cas de lapin de vos proches ou bien cela vous semble tout à fait normal ? Vos avis nous intéressent ! Remplissez le questionnaire ci-dessous et dites-nous tout de votre vie sociale (et solitaire).