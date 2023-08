Sixto Rodriguez s’est éteint. Connu notamment pour son titre Sugar Man, le chanteur américain d’origine mexicaine est décédé mardi à l’âge de 81 ans, a annoncé un communiqué sur son site officiel. Une information confirmée par la suite par la fille de l’artiste auprès de plusieurs médias, dont le site du Monde. Les causes de sa mort n’ont pas été révélées.

Le grand public avait découvert la musique de ce musicien de rock folk lors de la sortie du documentaire Searching for Sugar Man en 2012. Dans ce film (récompensé en 2013 par un Oscar), le réalisateur suédois Malik Bendjelloul retraçait l’histoire incroyable de Sixto Rodriguez. Méconnu pendant près de 40 ans dans son pays, il était devenu sans le savoir un symbole en Afrique du Sud auprès de la jeunesse afrikaner.

De l’anonymat au succès mondial

Sixto Diaz Rodriguez est né à Detroit aux Etats-Unis en 1942. Il est le sixième enfant d’une grande fratrie, d’où le prénom de « Sixto ». Il signe deux albums au tout début des années 1970, Cold Facts et Coming from reality, sans succès, puis abandonne la musique. Pendant près de 40 ans, l’artiste a vécu dans la misère et l’anonymat, ignorant être une icône à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui. Dans son documentaire, Malik Bendjelloul révélait en 2012 l’ampleur qu’avait prise la musique de Sixto Rodriguez en Afrique du Sud. Ses paroles, dont celles de sa célèbre chanson Sugar Man, étaient connues de toute une jeunesse afrikaner en plein Arpatheid, un chanteur vénéré pour ses propos contestataires.

Comme le rappelle le site de L’Obs, de nombreuses rumeurs couraient sur l’auteur de ces chansons, dont celle d’un suicide lors d’un concert. Jusqu’au jour où deux admirateurs de l’artiste sont partis à sa recherche, l’objet du documentaire Searching for Sugar Man. Le film a apporté un coup de projecteur immense sur Sixto Rodriguez et lui a permis de monter sur scène, quarante ans après l’enregistrement de ses disques.