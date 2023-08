Dans une interview oubliée par les journaux du groupe Ebra, Booba est revenu sur les émeutes survenues en France après la mort de Nahel. Le rappeur juge l’Etat « beaucoup trop mou et faible » et regrette que les jeunes n’aient « pas peur de la police ». Le chanteur, âgé de 46 ans, qualifie de « triste bavure » la mort du jeune Nahel, tué fin juin par un policier à Nanterre. « Bien sûr que c’était choquant. Le policier n’était visiblement pas en danger de mort », dit Booba.

« Quant aux émeutes, je trouve surtout que la police, le système judiciaro-carcéral, et plus globalement l’Etat, ne se font pas respecter », poursuit-il. « Les jeunes n’ont pas peur de la police, l’Etat est beaucoup trop mou et faible ». Le natif des Hauts-de-Seine ajoute qu’à son avis « les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées, les policiers sont discrédités ».

Le rappeur, qui vit à Miami, estime qu’aux Etats-Unis « c’est loin d’être parfait mais tu ne défies pas la police à la bagarre ».

L’expression d’un mal-être

Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, voit dans les émeutes un « abcès qui avait besoin de péter ». « Ce n’était pas forcément dû à la mort du petit Nahel, c’est l’expression d’un mal-être, d’un ras-le-bol, de l’ennui en banlieue, de la situation financière », observe-t-il. « Ils se sont défoulés », dit-il à propos des émeutiers. « Ils savent très bien que ça ne résoudra rien, c’est histoire d’exister ».

Considéré comme le plus fortuné des rappeurs français, Booba a lui-même eu maille à partir avec les autorités par le passé pour des violences, notamment en 2018 à la suite d’une bagarre à l’aéroport d’Orly avec un autre musicien, Kaaris. A la suite de cet incident, les deux hommes avaient été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende ainsi qu’à payer plus de 45.000 euros au titre des dommages occasionnés.