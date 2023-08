« Geneviève de Fontenay est une Femme qui marque l’histoire des Femmes, qui berce nos rêves », écrit Élodie Gossuin, qui choisit le présent pour rendre hommage sur Instagram à l’ancienne dirigeante de Miss France, décédée ce mercredi à l’âge de 90 ans. Reine de beauté 2001, puis Miss Europe la même année, elle poursuit : « Chacune de nos rencontres me redonne la foi, celle d’être pleinement qui je suis sans compromis, son regard me donne la force d’hériter de la sienne. Ma reconnaissance est éternelle, j’essaie et essaierai d’être digne de tout ce que vous m’avez transmis ».

Tout comme elle, de nombreuses personnalités ont salué la mémoire de Geneviève de Fontenay. C’est le cas de Sylvie Tellier, qui malgré des relations plus tendues avec la dame au chapeau, n’a pas caché pas sa « grande émotion » en apprenant le décès de cette figure historique du concours de beauté. « C’est toute une page de l’histoire Miss France qui disparaît avec elle. Elle restera à jamais dans nos mémoires et particulièrement dans la mienne », s’est-elle épanchée sur Instagram.

Elégance et coups de gueule

Alexia Laroche Joubert, l’actuelle présidente de la société Miss France, a évoqué elle aussi sa tristesse sur BFM TV. « C’est une femme à qui on doit énormément. Elle a toujours été auprès des jeunes femmes qu’elle a défendues. Je sais que ça fait beaucoup hurler, mais c’était une féministe, comme le concours l’est ».

Côté personnalités télé, Stéphane Bern a rendu hommage à Geneviève de Fontenay sur X (anciennement Twitter) en soulignant « son franc-parler, ses emportements patriotiques, sa défense des Miss France ». Toujours sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Reichman parle d'« une vie de combats » et se souvient de la « bienveillance » qu’elle lui avait manifestée. Quant à Bernard Montiel, il évoque sur X « son élégance, ses coups de gueule, sa vision personnelle de la France », et conclut : « elle va nous manquer ».