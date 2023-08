Geneviève de Fontenay est morte à l’âge de 90 ans, a annoncé sa famille ce mercredi. Avec elle disparaissent son charme désuet mais aussi ses innombrables coups de gueule. Car la papesse de Miss France, passionnée corps et âme par les concours de beauté, a multiplié les déclarations fracassantes au fil des années. 20 Minutes vous propose de vous replonger dans quelques-uns de ces coups de gueule les plus emblématiques.

« J’ai honte du titre de Miss France »

En décembre 2020, Geneviève de Fontenay est invitée par Jean-Marc Morandini sur CNews. Et l’ancienne papesse de Miss France se lâche, à quelques jours de la grande cérémonie anniversaire des cent ans du concours. La dame au chapeau de feutre s’en prend une nouvelle fois à Sylvie Tellier, qui lui a succédé à la tête du concours de beauté français. « J’ai honte du titre de Miss France », lâche-t-elle, alors que la cérémonie est prévue en pleine pandémie de Covid-19.

« Désormais, l’indécence n’a plus aucune limite. Alors que les restaurateurs sont condamnés à la fermeture, les hôtels réduits à faire du room-service pour la restauration, Sylvie Tellier a l’indécence extrême d’inviter les candidates à l’élection dans un palace », tance-t-elle avant d’ajouter, acerbe : « Comme quoi, le fric n’apporte ni les neurones, ni les valeurs ». Geneviève de Fontenay tenait Sylvie Tellier pour responsable de son éviction de Miss France, estimant même que l’ancienne miss France lui avait « volé [s] a vie ».

Il « ferait mieux de s’occuper de son rayon à lui »

En novembre 2019, Laurent Ruquier appelle au boycott du concours Miss France, estimant qu’il est « ringard » et contraire au « féminisme ». Une sortie que ne goûte pas la papesse des concours de beauté, Geneviève de Fontenay, qui s’empresse d’enfoncer l’animateur. Dans l’émission Morandini Live, sur CNews, l’ancienne présidente du Comité Miss France assure qu’il « ferait mieux de s’occuper de son rayon à lui », considérant cet appel au boycott comme « une injure ». « Ça ne tient pas debout, c’est une institution maintenant Miss France », défend-elle alors, avant de faire un étrange parallèle avec Bilal Hassani qui concourait alors à l’Eurovision, estimant qu’un « garçon déguisé en fille » était quelque chose « de pas normal ».

« Je trouve ça lamentable »

Ce mercredi, Jean-Pierre Foucault a partagé sa tristesse « comme tous les Français et les Françaises » à l’annonce de la mort de Geneviève de Fontenay. La papesse des Miss France ne l’a pourtant pas épargné, lui non plus, dans le passé. En 2018, elle estimait que l’animateur emblématique « fai [sait] sa comédie » en présentant le concours avant d’estimer en 2021 que c’était « lamentable » qu’il ne réponde pas à ses messages. D’après la Miss Elégance 1957, le présentateur a ignoré deux de ses messages où elle le remerciait pourtant. « Je trouve ça indécent », a-t-elle lancé, ajoutant : « Maintenant, je ne demande plus rien ».

« Alexia mélange tout ! Dans Miss, il y a mademoiselle, il n’y a pas maman ! »

Au fil des ans, Geneviève de Fontenay s’est imposée en gardienne du temple. Avec une vision particulièrement conservatrice du concours de beauté français : « Une Miss est le contraire du laisser-aller, du débraillé, de la vulgarité qui me désolent tant, à l’image de ces publicités avec des paires de fesses et une ficelle dedans ». Fin 2022, Sylvie Tellier quitte le comité Miss France, remplacée par Cindy Fabre, Miss France 2005. A cette occasion, Alexia Laroche-Joubert, présidente de Miss France et productrice de l’émission depuis 2011, fait part de son désir d’ouvrir le concours aux mères de famille. Une suggestion qui a révulsé Geneviève de Fontenay, opposée à l’idée d’ouvrir le concours à des profils plus variés. « Alexia mélange tout ! Dans Miss, il y a mademoiselle, il n’y a pas maman ! », avait alors tancé l’iconique dame au chapeau.

« Miss France n’est pas un concours contre nature »

Défendant une image conservatrice de la féminité, Geneviève de Fontenay a progressivement été ostracisée. Ses différents coups de gueule ont parfois fait sourire mais en juin, la dame au chapeau a été mise en examen après un dérapage de trop. Elle était poursuivie pour « injures et incitation à la discrimination transphobes » à la suite d’un communiqué diffusé en décembre 2021 dans lequel elle estimait qu’une Miss France transgenre serait « contre nature ».

C’est une proposition d’Elisabeth Moreno, alors ministre en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes, d’ouvrir le concours aux femmes transgenres, qui avait provoqué l’ire de Geneviève de Fontenay. Elle estimait qu’il s’agissait d’une « profonde injure aux soixante années de ma vie pendant lesquelles je me suis battue pour donner à Miss France une image respectée et respectable, qui met en valeur les jeunes filles saines de corps et d’esprit ». La procédure judiciaire s’éteint avec la dame au chapeau.