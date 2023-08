Le jeu vidéo « Counter Strike Global Offensive » (CS:GO) n’est pas qu’un simple jeu, c’est aussi un business très lucratif pour les amateurs de casino. Paris sur les matchs professionnels, machines à sous et roulettes identiques aux jeux d’argent classiques abondent sur Internet. Une activité divertissante qui peut néanmoins devenir addictive et néfaste avec le temps, surtout chez les jeunes joueurs, plus vulnérables.

Avez-vous déjà joué à des casinos en ligne « CS:GO » ? Comment avez-vous découvert ce phénomène ? Quelle est votre expérience sur ces sites ? Avez-vous misé beaucoup d’argent/skins ? Quelle somme ? Avez-vous misé plus que vous étiez prêt à perdre ? Y consacrez-vous beaucoup de temps ? Connaissez-vous un proche qui a été victime de ces sites ? Comment l’avez-vous aidé ? Racontez-nous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.