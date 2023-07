« Un danger pour les mineurs qui pourraient l’acquérir ou le consulter. » Pour Bien trop petit, cette phrase est tombée comme un couperet. Ce livre de Manu Causse dans la collection L’Ardeur, « explore, à sa manière, les questions de corps et de sexualité, indique la maison d’éditions Thierry Magnier sur Instagram mercredi. Puisqu’il présente des scènes explicites, nous avons pris le soin de faire figurer sur la 4e de couverture une mention adressant ce livre à un lectorat averti, à partir de 15 ans. » Une précaution qui n’a pas suffi. En effet, le ministère de l’Intérieur a pris « la décision d’interdire aux mineurs la vente du roman », détaille le post.

La maison d’éditions Thierry Magnier rappelle : « A l’heure où la consommation d’images pornographiques violentes et sexistes explose chez les plus jeunes, à l’heure où l’éducation à la sexualité peine à exister, il nous semblait au contraire essentiel d’oser proposer à nos lecteurs et lectrices, grands ados et jeunes adultes, des œuvres littéraires traitant avec soin et conviction de ces sujets cruciaux. »

« Exprès je vais acheter toute la collection pour le cdi de mon lycée »

Fin mai, l’Arcom avec Médiamétrie a publié une étude montrant que 2,3 millions de mineurs ont consulté des sites pornographiques en 2022, à raison de 49 minutes par mois en moyenne. Un chiffre en constante augmentation. D’où, effectivement, la nécessité de parler de sexualité et de consentement avec eux. La collection L’Ardeur ambitionne de « répondre, sans didactisme, aux questions légitimes que beaucoup se posent sur ces sujets », explique les éditions Thierry Magnier.

La maison d’éditions indique qu’elle va « respecter cet arrêté mais notre soutien à nos autrices et auteurs et à leurs œuvres reste entier ». Ce post a reçu des messages de soutien tel celui de@beraangeere : « Exprès je vais acheter toute la collection pour le cdi de mon lycée. » @Laurepetrissans remercie Gérald Darmanin pour cette décision car elle va donner un coup de projecteur sur la collection L’Ardeur « vraiment trop peu connue tant elle est qualitative et militante. Vive l’effet Streisand ! »