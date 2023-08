Si l’on vous dit : « Vide sans une étendue », en quinze lettres. Ou encore : « Pleuvait ou pissait en argot », en onze lettres. La première se cache dans Télérama et la seconde dans L’Obs. Si l’on ajoute des cases noires, de l’horizontalité et de la verticalité, ça vous parle ? Pas besoin d’être un cruciverbiste acharné pour deviner qu’il s’agit de mots croisés. Un jeu d’esprit dont le succès ne se dément pas au fil des années et encore moins l’été, la saison idéale pour se creuser la tête sur la plage.

Mais c’est quoi finalement une bonne grille de mots croisés ? Celle qui vous laisse sur le carreau ou celle qui enrichit votre vocabulaire ? Celle qui vous décoche un sourire ou même un franc moment de marrade ? 20 Minutes a posé la question à ceux qui les créent (les verbicrucistes) et ceux qui tentent de les résoudre (les cruciverbistes).

« La meilleure grille c’est aussi celle qui est faisable » : Philippe Dupuis, verbicruciste du « Monde »

« Je ne suis pas un fanatique de la grille la plus blanche possible. Aujourd’hui c’est à celui qui fera celle avec un minimum de cases noires. Avec l’ordinateur, c’est plus facile d’en faire qu’avant, en revanche, ce n’est pas forcément une meilleure grille. Pour moi c’est celle qui utilise les mots les plus simples, ceux que vous connaissez tous. C’est d’utiliser le mot le plus bête, avec une définition qui n’est pas la plus tordue, mais qui vous met sur une mauvaise piste. C’est d’emmener le lecteur sur un jeu de mots, sur une chausse-trappe, car les mots ont des sens qu’on ne connaît pas bien. Enfin, la meilleure grille c’est aussi celle qui est faisable. »

« J’aime celles qui me donnent du mal » : Cécile, cruciverbiste et retraitée

« Les mots croisés, ça me fait réfléchir. Pour moi une bonne grille, c’est une grille qui me donne du fil à retordre. J’aime celles qui me donnent du mal et qui m’obligent à m’y reprendre une deuxième fois. Quand on y revient, il y a des choses que vous n’aviez pas vues et qui vous sautent tout de suite à l’esprit. J’aime aussi apprendre des mots nouveaux et essayer de les retenir. Je les note dans un carnet. Mes grilles préférées sont celles de Télérama et du JDD. Dernièrement sur Le Figaro Magazine, il y en avait une intéressante également parce qu’elle faisait des tas de références à la littérature, notamment aux Liaisons dangereuses. Ça, j’ai bien aimé, mais on n’en trouve pas souvent. »

« Elle doit déclencher de la frustration, mais aussi de la jouissance » : Gaëtan Goron, verbicruciste de « L’Obs »

« Une bonne grille est une grille pensée pour les gens qui vont la résoudre. Certains auteurs veulent à tout prix qu’on ne trouve pas les solutions et les définitions, c’est un peu pervers ! (rires) Une bonne grille doit être équilibrée et pensée pour les gens qui la font. A un moment donné, elle doit déclencher de la frustration, mais aussi de la jouissance ou un éclat de rire, ne serait-ce que sur une définition. S’il y a ça au moins une fois, c’est une bonne grille. »

« Chez les bons auteurs il y a toujours un indice plus ou moins caché » : Henri Houdebert, cruciverbiste et retraité, « Zouzou » sur le forum mots-croisés.ch

« Selon le niveau que l’on recherche, on fait vite un choix entre les faciles et les plus difficiles. Il y a des grilles de différentes natures. Ce qui me plaît c’est la façon dont sont concoctées les définitions. Une bonne définition c’est celle qu’on ne trouve pas d’emblée, mais en général chez les bons auteurs il y a toujours un indice plus ou moins caché. C’est finalement ce petit caillou qui vous mène à la solution, comme le Petit Poucet. Il y a aussi parfois des définitions très humoristiques. Je fais celles « d’ADN » (Alain Dag’Naud) du Canard enchaîné, parce que j’aime bien sa tournure d’esprit et son humour. Et parfois ses définitions à connotations sexuelles… Qui aime la langue, aime les différents niveaux de langue, dont l’argot fait partie. »

« Une grille solide pour moi c’est là où il y a du vocabulaire marrant » : Antoine Hinge, verbicruciste de « Libé » et ingénieur en data

« Tout le monde ne cherche pas la même chose. Ce qui me plaît, ce ne sont pas tant les définitions que les mots dans la grille et les entrées marrantes. J’aime beaucoup mettre des mots composés ou des petites expressions, tout ce qui a un peu trait à l’oralité. Ce qui a longtemps été fait dans le mot croisé en France, ce sont les définitions compliquées. Je pense qu’il y a un vrai plaisir à ça mais là où je peux me démarquer, c’est sur le vocabulaire un peu plus oral et pop. Après c’est comme avec les romans, il y a différents auteurs. Une grille solide pour moi c’est là où il y a du vocabulaire marrant, des choses à apprendre ou que l’on connaît peut-être déjà et sur lesquelles on apporte un nouvel éclairage. »

« Moins il y a de cases noires, plus c’est beau » : Margaux, photographe de 27 ans et cruciverbiste occasionnelle (elle préfère les mots fléchés)

« Une bonne grille c’est quand il n’y a pas trop de cases noires. C’est plus difficile mais moins il y en a, plus c’est beau. C’est peut-être aussi quand il y a des références à d’autres mots qui sont déjà dans la grille et quand des définitions se croisent. J’aime beaucoup celles de L’Obs et celles du New York Times où les définitions sont très bien et permettent d’exercer son anglais. Enfin, une bonne grille c’est aussi quand on arrive à la finir, c’est très satisfaisant. »