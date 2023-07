Elle était l’Anglaise préférée des Français, une icône de mode et une voix teintée d’un délicieux accent. Jane Birkin est morte à l’âge de 76 ans, retrouvée sans vie dimanche à Paris, après avoir marqué de son empreinte la chanson et le cinéma. Ce mardi, Benjamin, Elisabeth, Leslia, Sandrine et d’autres fans ont rendu hommage à la Londonienne d’origine, naturalisée française, devant son domicile du 6e arrondissement de Paris ou devant le musée Gainsbourg.

Au pied de l’appartement, des gerbes de fleurs, des lettres. « J’adorais Jane Birkin, explique Benjamin au micro de 20MinutesTV. Son regard, sa voix, ce qui se dégageait d’elle me touchait énormément. » « Elle inspirait la douceur, la gentillesse », assure Elisabeth qui indique avoir « beaucoup de peine ». Beaucoup se rappellent ses tubes, mais aussi l’icône ou la « féministe » qui a « inspiré beaucoup de femmes ».

Jane Birkin avait récemment fait part de problèmes de santé qui l’avaient obligée à annuler des concerts. Elle était apparue affaiblie en février lors de la cérémonie des César, les récompenses du cinéma français, aux côtés de sa fille, l’actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg, et de sa petite-fille Alice. Selon une source policière, elle a été retrouvée morte à 11h40 par une aide-soignante venue à son domicile.