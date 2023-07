Les hommages viennent de partout pour Jane Birkin, décédée ce dimanche à 76 ans. « Parce qu’elle incarnait la liberté, qu’elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française », dit de la chanteuse britannique Emmanuel Macron sur Twitter. « Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas », ajoute-t-il.

La Première ministre Elisabeth Borne a de son côté salué « une icône inoubliable, une voix et un charme unique ». « Tristesse d’apprendre la disparition de Jane Birkin. Par sa musique et son talent, elle aura transcendé les générations. Merci pour les émotions suscitées et cet héritage qui vivra éternellement », écrit-elle. Symbole de l’universalité de l’artiste, Jean-Luc Mélenchon s’est joint aux hommages. « Jane Birkin avait une manière d’être qui était son chef-d’œuvre. Le reste de ses créations suivait le rythme. En ce sens, elle était unique et nous le sentons. Alors nous sommes tristes », a tweeté l’ex-candidat à la présidentielle.

« L’ex-fan des sixties est partie à l’anglaise »

« La plus parisienne des Anglaises nous a quittés. Nous n’oublierons jamais ses chansons, ses rires ou son accent incomparable qui nous ont toujours accompagnés. Toutes mes pensées à sa famille, à celles et ceux qui l’ont aimée », écrit la maire de Paris, Anne Hidalgo. Pour son adversaire Rachida Dati, la comédienne « restera une icône intemporelle de la musique et du cinéma grâce à sa voix unique et sa sensibilité qui ont marqué des générations ».

« L’ex fan des sixties Jane Birkin a filé à l’anglaise, partie rejoindre l’homme à tête de chou qu’elle aimait tant », note Fabien Roussel, en référence à un titre de la chanteuse. « Son timbre de voix, son accent inimitable autant que ses engagements vont nous manquer », ajoute-t-il.