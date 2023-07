Hollywood sous la menace d’une double grève acteurs-scénaristes

Les acteurs vont-ils mettre l’industrie audiovisuelle américaine à l’arrêt ? Hollywood était toujours à cran mercredi face à un probable mouvement social des comédiens, susceptibles de rejoindre les scénaristes en grève et de sérieusement handicaper la promotion des blockbusters estivaux si aucun accord n’est trouvé d’ici minuit (9 heures à Paris).

Malgré la prolongation des pourparlers entre la SAG-AFTRA, syndicat des acteurs, et les studios et plateformes de streaming pendant une dizaine de jours, peu de progrès semblent avoir été faits pour s’accorder sur une nouvelle grille de rémunérations qui bloque sur les droits résiduels du streaming. Les acteurs réclament également un cadre pour l’intelligence artificielle, avec l’émergence d’images synthétiques photoréalistes et de techniques permettant de cloner la voix, un cauchemar du droit à l’image exploré dans l’épisode Joan is Awful de la dernière saisie de la série Black Mirror. Qui est, ironie de l’histoire, diffusée par Netflix.

La première double grève depuis 1960 ?

Faute d’accord ou de nouvelle prolongation à minuit, les 160.000 acteurs et autres professionnels du cinéma représentés par la SAG-AFTRA se retrouveraient en grève. Ils viendraient ainsi grossir les rangs des scénaristes, déjà à l’arrêt depuis plus de deux mois.

Un double mouvement social réunissant acteurs et scénaristes serait une première à Hollywood depuis 1960, époque à laquelle Ronald Reagan avait mené une grève majeure qui avait débouché sur d’importantes concessions des studios et consacré l’envergure politique d’un acteur devenu par la suite président des Etats-Unis.

Ce mouvement pourrait mettre l’industrie, qui tourne déjà au ralenti à cause de la grève des scénaristes, à genoux. Car les acteurs peuvent geler non seulement les productions basées sur les scripts déjà terminés avant mai, mais aussi la promotion des blockbusters attendus en salle cet été, comme le très attendu Oppenheimer de Christopher Nolan. Seuls quelques « talk-shows » et émissions de télé-réalité pourraient se poursuivre.

Emmy Awards menacés

La possibilité d’une absence prolongée des grands visages d’Hollywood devient de plus en plus crédible et la presse spécialisée commence à envisager sérieusement un été sans stars sur les tapis rouges.

Comic-Con, la grand-messe des geeks et amateurs de bande dessinée américains, pourrait ainsi se dérouler sans vedettes la semaine prochaine à San Diego. Sans acteurs, le lancement du nouveau film de Disney, Le Manoir Hanté, pourrait être réduit à un « événement privé » pour les fans ce week-end.

Une grève serait également synonyme de boycott des Emmy Awards, l’équivalent des Oscars pour la télévision, prévus le 18 septembre, qui ont annoncé les séries nommées ce jeudi. La production envisage déjà de reporter l’événement au mois de novembre, voire à l’année prochaine, selon la presse américaine.