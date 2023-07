Milan Kundera a disparu pour la deuxième fois. L’écrivain franco-tchèque, l’une des plus grandes plumes de la littérature mondiale, est décédé ce mardi après-midi à 94 ans à Paris, a annoncé mercredi son éditeur Gallimard à l’AFP. Mais le romancier avait déjà fait le choix de se retirer de la vie médiatique l’année de la parution de son plus grand chef-d’œuvre, L’Insoutenable Légèreté de l’être, en 1984. Son dernier passage remarqué sur le petit écran remonte à sa venue dans « Apostrophe » présenté par Bernard Pivot sur Antenne 2 en janvier de la même année où il est entouré des écrivains Simon Leys et Maurice Nadeau.

Comme un indice de sa future disparition, il se protège des objectifs, les deux mains jointes pour cacher son visage jusqu’au départ des photographes, exhortés à quitter le plateau de l’émission littéraire. Ariane Chemin, grand reporter pour Le Monde, a rencontré l'épouse de l'écrivain, Vera, pour son livre A la recherche de Milan Kundera paru en 2021 aux Editions du sous-sol. Cette dernière explique ce geste de pudeur de Kundera : « Il est comme un vieil Indien qui a peur qu’on lui vole son âme. »

Un fantôme de la littérature

« D’autres écrivains ont disparu comme Kundera. Mais lui gomme son passé, comme s’il avait peur qu’on le fouille, analyse Ariane Chemin. En ce sens, il est resté cet homme du système communiste qui, à force d’avoir dû cacher des secrets, demeure méfiant toute sa vie. Il a peur du diktat de la transparence totale, car il sait qu’il est la meilleure alliée du totalitarisme ».

La journaliste s’est lancée dans une enquête sur cet homme de lettres, devenu depuis près de quarante ans un fantôme de la littérature, après l’avoir croisé dans les rues de Paris. « Un micro-hasard, comme dans ses romans. Il était enroulé dans le bras de sa femme, comme un couple enchaîné dans un même destin. J’ai été surprise : L’Insoutenable Légèreté de l’être est l’un des livres fétiches de ma jeunesse, mais je pensais que son auteur avait disparu depuis longtemps », avoue-t-elle. Il faut admettre qu’il a tout fait pour qu’on le croie.

Le contrôle de son image et de son œuvre a été l’un des fils rouges de sa vie. Mis à l’index dans son pays après le Printemps de Prague, il s’expatrie en 1975 en France avec son épouse Vera, présentatrice vedette de la télévision tchèque. Il est naturalisé français, reconnu comme un auteur de génie par son pays d’adoption – La France –, puis renaturalisé tchèque en 2019. Tout un pan de sa vie précédant son arrivée en France reste d’ailleurs dans l’obscurité.

« Control freak »

Au fil des traductions, des personnages ont été gommés de ses textes. Il est l’un des rares auteurs à être entré de son vivant dans la prestigieuse édition de La Pléiade en 2011, mais pas question qu’un exégète vienne y mettre son nez. Résultat, « ses morceaux de texte entiers ont disparu », a découvert Ariane Chemin. Et il ne reste rien de son travail d'élaboration de ses romans.

Véritable control freak, selon la journaliste, tous ses brouillons et ses annotations qui ont servi à la maturation de son œuvre ont disparu depuis longtemps. Son épouse Vera a passé « à la broyeuse » tous les documents qui auraient pu servir à analyser et décortiquer ses écrits. Il restera toutefois le souvenir d’un romancier fabuleux, peintre sarcastique de la condition humaine, qui mêle magnifiquement la philosophie à ses intrigues.