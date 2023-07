L’affaire autour de la « dame de compagnie » d’Alain Delon, Hiromi Rollin, se poursuit, toujours devant la justice. Le quotidien Le Parisien a révélé ce mardi qu’une note de 39 pages rédigée par l’avocat de la mise en cause, Me Yassine Bouzrou, avait été transmise au procureur de Montargis (Loiret).

Dans ce document, Hiromi Rollin conteste les faits qui lui sont reprochés et retourne les accusations contre les enfants de l’acteur, Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon. Ces derniers avaient déposé plainte à son encontre, mercredi 5 juillet, notamment pour des faits de « harcèlement moral », « détournement de correspondances » et « maltraitance animale ».

« Relations complexes »

Dans cette note, Hiromi Rollin réfute être la « dame de compagnie » d’Alain Delon, terme employé par les enfants de l’acteur. Elle affirme être la compagne de l’artiste depuis les années 2000. Ils se seraient rencontrés en 1989 lors d’un tournage sur lequel elle était assistante réalisatrice. Depuis 2006, ils vivent ensemble dans la maison de Douchy.

Par le biais de son avocat, la sexagénaire indique entretenir des « relations complexes » avec Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon, « lesquels n’ont jamais accepté l’existence de la relation amoureuse entretenue par leur père avec Madame Rollin ». « Il est (…) à craindre que l’intérêt des enfants de Monsieur Delon soit uniquement pécuniaire et qu’ils n’hésitent pas à mettre en cause Madame Rollin afin d’éviter qu’elle puisse un jour recevoir un avantage financier de la part de Monsieur Delon ».

La vulnérabilité de l’acteur est aussi mise en doute. « S’il s’avérait que ces documents évoqués dans la presse et prétendument rédigés par Monsieur Delon avaient été produits en justice après avoir été obtenus dans des circonstances particulièrement contraires à la volonté de Monsieur Delon, Madame Rollin sollicitera alors que la justice s’interroge également sur la commission par l’entourage de Monsieur Delon des infractions de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement », poursuit l’avocat.

Jeudi 7 juillet, le parquet de Montargis a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire à la suite des plaintes de la famille Delon. « Après étude de ces plaintes, le parquet de Montargis a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire confiée en cosaisine à la section de recherches d’Orléans et à la brigade de recherches de Montargis », a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux.