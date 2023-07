On a visité la Nouvelle école des sorciers dans le « Poudlard breton »

C’est un lieu magique niché en plein cœur de la campagne bretonne. A Maen Roch plus précisément (Ille-et-Vilaine), entre Rennes et Le Mont-Saint-Michel. Magique déjà par la splendeur de l’édifice, construit à la fin du XVIe siècle par Gilles Ruellan et classé au titre des Monuments historiques. Mais magique aussi par ses pouvoirs. Car depuis 2022, le château Le Rocher Portail abrite une école un peu particulière où l’on enseigne la magie et la sorcellerie.

On est bien sûr proche de l’univers d’Harry Potter mais La Nouvelle école des sorciers défend sa singularité. « Je ne voulais pas que ce soit une pâle copie de la saga, souligne Manuel Roussel, le propriétaire du château. Nous avons donc décidé d’écrire notre propre histoire qui se déroule en plus dans un décor réel. » Après une première session à la Toussaint qui a attiré 13.000 apprentis sorciers, le « Poudlard breton » vient de rouvrir ses portes pour la saison estivale avec une expérience immersive proposée jusqu’au 22 juillet.

Labyrinthes végétaux et chambres des professeurs

La recette de base ne change pas avec un grand banquet organisé en soirée pendant lequel une troupe de professeurs apprennent aux convives tout un tas de sortilèges et de tours de magie. Répartis dans chacune des quatre familles, les visiteurs plongent ensuite dans les entrailles du château pour découvrir les salles de classe et les chambres des professeurs.

En journée, on peut également s’aventurer dans les jardins luxuriants et les labyrinthes végétaux du château. Avec comme nouveautés cette année, l’accès à la forêt interdite, à la hutte d’Ernote, le gardien de l’école, et « la compétition du Millendall », sorte de tournoi avec des défis sportifs. Deux autres sessions seront également proposées pendant les vacances de la Toussait et pendant la période de Noël.