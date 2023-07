« Attrapez-les tous », de jour comme de nuit ! Vendredi, à l’atelier cinq du restaurant Mama Shelter Paris West dans le XVe arrondissement de la capitale s’est transformé le temps d’une soirée en soirée pyjama sur le thème de Pokémon.

Pour dévoiler les premières images de sa prochaine application gratuite, Pokémon Sleep - dont la date de sortie officielle n’est pas encore connue - The Pokémon Company a mis le paquet pour les passionnés des « montres de poches ». Pour garantir une ambiance bon enfant, les représentants anglais de l’entreprise ont installé un coin lecture 100 % Pokémon, des biscuits et du chocolat chaud, une machine à pince pour gagner des peluches Carapuce ou Germignon ou encore mis à disposition le jeu Pokémon Unite sur Nintendo Switch.





Une soirée pyjama XXL sur le thème de Pokémon - 20 Minutes

Parmi les invités, on retrouve de nombreux influenceurs reconnus dans le milieu de ces créatures comme David Lafarge (DavidLafargePokemon), Julien Dachaud (Newtiteuf), Élodie Nassar (MissJirachi) ou bien Lenna Vivas.

Il faut endormir le soldat Ronflex

Pokémon Sleep, c’est quoi ? C’est « l’application de mesure du sommeil qui égaye le réveil, pour les appareils mobiles sous Android », explique The Pokémon Company. Plus concrètement. Notre quête de dresseur, cette fois (encore), est d’aider un scientifique, le professeur Neroli, à étudier le sommeil des Pokémon, à travers le nôtre via des enregistrements sonores, sous les traits d’un Ronflex. Et bien sûr toujours aidé d’un fidèle Pikachu.

Grâce à ces recherches, enfin l’analyse de nos données, le scientifique pourra compléter son dododex (à ne pas confondre avec un pokédex). Et plus (et mieux) on accumule des heures de sommeil, plus Ronflex se renforce. Ce qui lui permet de développer sa « dodoforce » et d’attirer à lui d’autres Pokémon dans la nuit.

Pour pousser l’étude plus loin, l’application vous propose d’étudier les habitudes de sommeil des « monstres de poche » (des styles de dodo), d’améliorer son « score de sommeil », en fonction de la durée de sommeil et même de nourrir les Pokémon avec des Poké biscuits ou des baies.





Des extraits de l'application Pokémon Sleep. - The Pokémon Company

Placez votre téléphone… près de votre tête

Un programme très riche et ludique, donc. Mais pas sans quelques interrogations pour les participants. Et nous, qui avons testé le temps d’une nuit le logiciel de mesure de sommeil. Pour lancer Pokémon Sleep, l’utilisateur doit placer son téléphone sur le matelas, à côté de son oreiller et le brancher à une prise secteur. Pourquoi ? Pour que votre batterie puisse tenir toute la nuit. Attention, le dormeur doit aussi bien activer son micro. Si vous dormez avec une autre personne ou un animal, la compagnie précise que seront enregistrés « les bruits captés par l’application se réfèrent à la source la plus proche »

Pokémon Sleep vous propose des musiques pour vous aider à vous endormir avant que résonne le son d’un doux réveil, selon l’heure à laquelle vous aurez programmé votre alarme. A votre éveil, l’application vous fera un rapport complet de votre sommeil : temps d’endormissement, durée de votre sommeil, qualité de sommeil. Ainsi elle pourra déterminer votre type de dodo, c’est-à-dire votre phase de sommeil. Il en existe trois, aux noms rigolos : le ptidodo, le bondodo et le grododo. Vous découvrirez aussi quels sont les Polémon qui sont venus dormir près de votre Ronflex.

« J’ai pu avoir un Carapuce à mon réveil », se réjouit Kali (@asmr_kali), qui a apprécié l’expérience. « Ils m’ont expliqué que j’avais fait un grododo, donc j’ai plutôt bien dormi. Ça rajoute une dimension fun au moment du sommeil », ajoute-t-elle. De son côté, Lenna a fait un bondodo et a attrapé « un Miaouss, un Salamèche et deux Rattata. De ntore côté, ça a été un ptidodo avec cinq Pokémon attirés dans nos filets : un Chrysacier, deux Chétiflor, un Psykokwak et un Bulbizarre.

« Un jour, je serai le meilleur dormeur… »

Peut-on jouer à Pokémon Go et Pokémon Sleep ? Bien évidemment, Pokémon Company va relier les jeux grâce à un accessoire en forme de poké-ball, payant, qui sortira le 21 juillet en Europe, le Pokémon Go Plus +. Pour vous y retrouver, le personnage central sera un Pikachu en bonnet de nuit. En revanche, Pokémon Sleep ne peut pas se lier à votre application de suivi de santé comme Google Fit ou à une montre connectée.

Après Pokémon Smile pour se brosser les dents ou bien Pokémon Go pour chasser des créatures la journée, The Pokémon Company est prête à investir votre vie, vos journées et vos nuits. Allez, à vous : « Un jour, je serai le meilleur dormeur… »