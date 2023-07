Bienvenue dans « le foyer de l’une des familles les plus célèbres de Hollywood ». Il n’est pas question du clan Kardashian mais de Sylvester Stallone, trois fois nommé aux Oscars. A partir de ce samedi, la téléréalité de huit épisodes dévoile sur Paramount + le quotidien de « Sly » (prononcer Slaï), de sa femme Jennifer et de ses trois filles Sophia, Sistine et Scarlet. Sur les pas du carton de plus de 20 saisons, Keep up with the Kardashians (L’incroyable Famille Kardashian) devenu The Kardashians sur Disney+, la star américaine de 76 ans, célèbre pour ses rôles de Rocky et de Rambo, invite les caméras dans son intimité, un poil moins rompu à l’exercice que les « Kardash ».

Des plateaux de tournage au domicile familial, le comédien, célèbre pour sa musculature hors norme, se prête au jeu de l’impudeur, peinant souvent à dissimuler son malaise. Pourtant très proche de la téléréalité des Kardashian, tant sur le fond que sur la forme, La Famille Stallone ne produit pas le même enthousiasme. Alors qu’est-ce qui coince ?

Une famille tristement banale

Peut-être n’a-t-on pas envie de voir un acteur hollywoodien sur le retour abandonner le peu de mystère qui donnait un éclat à son étoile. On rencontre un Stallone balourd, pas très naturel, qui essaye -en vain- d’être drôle. Mine de rien, il faut un peu de scandale et des personnalités rugueuses pour qu’une émission de ce genre accroche les esprits. Avec ses trois jolies jeunes filles sans problème, difficile de maintenir l’attention du public. On est loin des enjeux dramatiques de la richissime famille arméno-américaine : un père -l’avocat Robert Kardashian proche de O.J Simpson- mort d’un cancer, une sextape qui écorche l’image de Kim K., une matriarche autodidacte au parcours extraordinaire. La famille Kardashian incarne le rêve américain avec une tribu de femmes puissantes, secouées par la tragédie, richissimes, au physique remodelé par le bistouri.

A part surfer sur la notoriété de « Sly », La Famille Stallone n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les épisodes s’enchaînent et montrent la triste banalité de la vie de cette famille. Ce n’est pas les deux ruptures à peine évoquées de ses filles et la fausse grossesse de Sistine qui peuvent rivaliser avec le blockbuster du genre. Sans mentionner que le père de famille ne semble pas convaincu par sa propre démarche. Il passe une bonne partie du premier épisode à se justifier d’avoir accepté de participer à une téléréalité, se cachant derrière un argument peu crédible : forcer sa progéniture à passer du temps qualitatif avec lui. En présence des caméras, « elles ne pourront pas s’échapper », plaisante-t-il.

Une tension dramatique au point mort

L’acteur, qui consacre une grande partie de sa vie aux plateaux de cinéma, se désole de rater les moments les plus importants de sa famille, confiant même ne plus prendre plaisir à tourner loin de ses proches. En passant, on croise un Al Pacino rabougri, un Garrett Hedlund (Sur la route) méconnaissable. On découvre sa proximité avec son cadet Frank Stallone, un musicien loufoque qui vit dans une sorte de cabinet de curiosités où sont entassés toutes sortes de souvenirs représentants la carrière de son frère aîné.

Quatre épisodes plus tard, le propos de la téléréalité peine encore à émerger. De quoi parle-t-on précisément ? D’un quasi-octogénaire qui a le mal du pays ? D’une mère désœuvrée de voir ses trois filles quitter le domicile ? De trois jeunes adultes à la recherche du gendre idéal ? Peut-être de tout ça à la fois. On est loin des scandales, des révélations chocs, des infidélités qui créent des tensions dramatiques et fidélisent le spectateur. Faire tenir une émission entière sur la notoriété de Sylvester Stallone est-il suffisant pour garder le public ? Les audiences répondront à cette question. De notre côté, on a notre petite idée.