Elle était devenue une star en France après s’être opposée publiquement à Gabriel Matzneff à la télévision en 1990. La journaliste et romancière québécoise Denise Bombardier est décédée mardi à l’âge de 82 ans. Cette intellectuelle, féministe engagée, était l’une des premières femmes à avoir réussi à s’imposer dans les médias québécois et était connue pour son franc-parler.

L’animatrice « s’est éteinte paisiblement » à Montréal « des suites d’un cancer fulgurant, entourée des gens qui l’aimaient », a précisé sa famille, dans un communiqué, évoquant « sa force extraordinaire, son esprit et son grand humour, qu’elle aura eu jusqu’à la dernière heure ».

Denise Bombardier a notamment été la tête d’affiche de Radio Canada dans les années 1970 et 1980 pour des émissions politiques et culturelles, interviewant de nombreuses célébrités. Elle entretenait également des liens forts avec la France, où elle avait terminé ses études, et avait marqué les esprits un soir de mars 1990, lors de l’émission de Bernard Pivot Apostrophes.

Recadrage de Matzneff

Devant deux à trois millions de téléspectateurs, la Québécoise s’était opposée, seule, à Gabriel Matzneff, dont les écrits faisaient l’apologie des relations sexuelles avec les enfants et adolescents, estimant que la littérature ne pouvait « pas servir d’alibi ». Elle lui avait crié sa colère, s’inquiétant pour les conquêtes mineures de l’écrivain et jugeant qu’il aurait eu « des comptes à rendre à la justice » s’il n’avait pas « une aura littéraire ».

Elle racontait à l'INA cette confrontation avec l'écrivain en 2021. pic.twitter.com/KLk6UbjlTQ — INA.fr (@Inafr_officiel) July 4, 2023



Une archive vidéo de cet échange est devenue virale au moment de la parution, en 2020, par Vanessa Springora, d’un récit (Le Consentement) sur sa relation traumatisante, à 14 ans, avec cet homme de trente-six ans son aîné. Un livre qui avait fait éclater le scandale et incité le parquet de Paris à ouvrir immédiatement une enquête pour viol sur mineurs de moins de 15 ans.