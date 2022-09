En 2021, MCM diffusait Drag Save the Queen, une série documentaire de Max Bregerie proposant une incursion dans le quotidien de drag-queens de la scène parisienne. La chaîne diffusera prochainement la saison 2, qui sera également disponible sur 6play.

Entre-temps, Drag Race France, lancé sur le service public, est devenu un phénomène auprès du grand public. Les nouveaux épisodes proposeront d’en mesurer l’intensité puisque les caméras ont suivi des candidates du talent show de France TV, avant, pendant et après la compétition. A savoir La Big Bertha et La Kahena - qui apparaissaient déjà en saison 1 de Drag Save The Queen - et la gagnante, Paloma.

« On est en bas de la montagne »

« Je pense que ce n’est que le début. Je me dis qu’on est en bas de la montagne et qu’il y a encore tellement de choses à faire », entend-on cette dernière dire dans la bande-annonce que nous vous proposons de découvrir en exclusivité.

D’autres drag-queens seront également à l’affiche de cette nouvelle saison, dont Minima Gesté et Misty Phoenix.