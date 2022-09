C’est la question qui est sur toutes les lèvres depuis ce jeudi soir (on vous voit) : Elisabeth II n’étant plus là, que va devenir God save the Queen ? Eh bien, l’hymne britannique, indissociable des grandes cérémonies de la Couronne, va évoluer. Avec l’arrivée de Charles III sur le trône, les Britanniques chanteront désormais God save the King.

Ce nouvel hymne ne sera pas totalement remanié afin de remplacer celui chanté par tous les Britanniques depuis le 6 février 1952, date d’accession au trône de la reine Elisabeth II. Il va s’agir du fameux God save the King qui a accompagné le règne du roi George VI, père de la reine défunte. Un hymne national, adopté en 1745, qui s’avère être le chant originel.

Et ce God save the King est parti pour durer puisqu’il devrait résonner pour les trois prochaines générations de rois. Il devrait surtout bientôt être entonné puisque ce God save the King devrait accompagner le roi Charles III, lors de son couronnement à venir (la date n’a pas encore été annoncée).