Les prix littéraires influencent-ils vos choix de lecture ?

Qui dit rentrée scolaire dit rentrée littéraire. Et son lot de sélections, de jurys et à la clé un prestigieux prix pour les bienheureux élus. L’occasion pour les lecteurs de tout âge - notamment avec le Goncourt des lycéens - de découvrir de nouveaux auteurs ou de renouer avec des plumes aguerries.

Les romanciers, poètes, essayistes vont, quant à eux, de séduire le plus grand nombre avec leur prose, leur univers, leurs personnages, mais récoltent surtout une exposition médiatique grâce à cette grande messe livresque. L’édition 2022 est lancée mercredi 7 septembre avec les premières sélections des prix Goncourt et Renaudot. Quelles oeuvres succèderont à La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougar Sarr et Premier sang d’Amélie Nothomb ?

Ces récompenses influencent-elles vos achats « livresques » ? Pour quelles raisons ? Avez-vous une pile à lire de livres primés ? Quels sont les prix que vous attendez le plus ? Au contraire, vous ne vous reconnaissez pas dans ces livres distingués ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.