Les spectateurs vont-ils reconnaître son intonation ? François Hollande a prêté sa voix pour un film d’animation inspiré de la série Silex and the City, a-t-on appris lundi auprès de son entourage et de l’auteur, le dessinateur Jul.

L’ancien président a enregistré, avec son épouse Julie Gayet, les voix de personnages qui interviendront dans le premier long-métrage du dessinateur, auteur de cinq saisons de la série d’animation Silex and the City (sur Arte). François Hollande l’avait révélé samedi dans la Charente Libre : « Il me l’avait déjà demandé depuis plusieurs années. J’avais décliné parce que ce n’était pas le moment. Là, il m’a demandé de faire pendant quelques minutes une voix ».

« C’est un comédien démentiel », selon Jul

Jul a l’habitude de faire intervenir dans sa série des sportifs, scientifiques, philosophe, journalistes, et bien sûr des hommes et femmes politiques, mais « c’est la première fois que c’est un président de la République », s’est-il réjoui lundi. Dans le long-métrage, qui portera le même nom que sa série « intello et bavarde », sorte de fresque de notre époque à la sauce paléolithique, les voix « sont enregistrées avant et on anime par-dessus », a relaté le dessinateur. « Il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Lui, c’est un comédien démentiel. Il était dingue, hyper marrant », a-t-il assuré, sans dévoiler le personnage que va camper François Hollande. « Il ouvre le film, et on le retrouve tout du long », a-t-il seulement précisé.

Jul avait « eu l’occasion de croiser l’ancien président à de nombreuses reprises », dans le cadre de son métier d’origine de dessinateur de presse. « Il suit mon travail », et « j’avais déjà enregistré pas mal de ses ministres, et notamment de nombreux ministres de la Culture, comme Najat Vallaud-Belkacem, Audrey Azoulay ou Fleur Pellerin, ou encore Frédéric Mitterrand », a rappelé celui qui espère que le long-métrage pourra sortir à l’automne 2023.

Les stars se bousculent au casting

Ce film d’animation chorale, coréalisé avec Jean-Paul Guigue, aura un casting impressionnant : on y trouvera par exemple les voix des comédiens Guillaume Galienne, Clément Sibony, Léa Drucker, Frédéric Pierrot, Bruno Solo ou Michel Vuillermoz, mais aussi celles des écrivains Amélie Nothomb et Frédéric Beigbeder, des journalistes tels Augustin Trapenard ou Léa Salamé, ou encore l’animateur de radio-télévision Stéphane Bern.