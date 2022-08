Marc Rebillet n'est pas seulement le DJ qui a insulté Emmanuel Macron

Derrière les gigantesques enceintes, le public est compact, suant. Sur scène, Marc Rebillet, en caleçon et lunettes rondes, scande « Macron, enculé » sur fond de grosses basses, repris par la foule. Outre l’insulte homophobe, ce qui dérange la direction du Touquet Beach Music festival, c’est que le président Emmanuel Macron est dans le public. Après sa visite en Algérie, il a décidé de passer par sa résidence du Touquet et de faire une visite surprise au festival.

Le public , lui , était emballé 🎶#Touquet #Macron pic.twitter.com/CFkq47ht23 — Le DéCaLé📽 (@ledecaledu25) August 28, 2022



Suite aux cris de « Macron, dégage », la direction du festival a tenté de couper le micro du chanteur, sans succès. La polémique continue à enfler, puisque la directrice du Touquet Music Beach festival demande désormais à l’artiste de rembourser son cachet, l’accusant d’avoir « pris le TMB en otage pour faire son buzz », dans un entretien donné à La Voix du Nord. Mais il serait dommage de réduire Marc Rebillet à sa seule prestation du Touquet : l’artiste est bien plus qu’un simple agitateur.

Musique de chambre

L’artiste de 33 ans, né d’un père français et d’une mère américaine, passe son enfance entre Dallas et le New Jersey, suit une formation classique de piano. Il vivote, arrête la fac, tente la vie parisienne, puis revient aux Etats-Unis. C’est là qu’en 2016, Marc Rebillet commence à se filmer en train de mixer depuis son minuscule studio à New-York. Il dispose alors à peine de son ordinateur, un clavier MIDI et une pédale de loop (qui permet d’enregistrer et de faire des boucles musicales) : mais sa personnalité farfelue et son attirail fétiche, un caleçon moulant et un peignoir, rendent ses vidéos virales. Rien que sur YouTube, plus de 2 millions de personnes ​suivent son travail.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Très vite, Marc Rebillet sort de sa chambre et confronte ses mix au public. Ses réseaux sociaux s’emballent, et il commence à écumer les salles de concert. Pendant le confinement, il organise chaque soir, en peignoir, des lives musicaux depuis son appartement à New-York. Pour remplacer certains concerts annulés, il met en place le Quarantine Livestream Tour, un spectacle en live sur Twitch : il réunira plus de 1,57 million de spectateurs et récoltera 30 000 $ pour une œuvre caritative. Ses chansons parlent de confinement, de dépression, de vaccination, avec humour et une énergie chaotique.

Infatigable, extrême, grotesque

Marc Rebillet a repris la route des festivals après deux années de pandémie : cet été, il a arpenté les Eurockéennes de Belfort, Pause Guitare à Albi, Garorock à Marmande ou encore les Solidays, faisant danser les foules sur son passage. Dans ses concerts, pas de set-list ou de show préparé : le DJ improvise ses titres, entre funk, pop, électro et groove. Ses concerts sont marqués par des blagues graveleuses, des sauts de rock star dans le public ou des bouteilles de champagne aspergées. Il n’est pas rare qu’en fin de mix, la moitié du public se retrouve sur scène à jouer des coudes pour danser auprès du DJ.

Au-delà de l’image du DJ qui se balade en peignoir-slip-claquette sur scène, Marc Rebillet impressionne par sa maîtrise de l’improvisation, vocale ou musicale et d’une énergie qui semble illimitée. Il superpose sa voix à tous les instruments qu’il peut, mixe, ralentis, accélère et fait danser la foule. Son personnage provocateur de clown grotesque tranche avec son sérieux derrière la table de mixage. D’autant que l’artiste est habitué à insulter des politiques : il s’en était déjà pris à Donald Trump, en appelant à « aller se faire foutre », ou avait évoqué la situation des Gilets Jaunes lors d’un show au Trabendo, à Paris, en 2019.

FUCK DONALD TRUMP pic.twitter.com/EAMtzqULdk — MARC REBILLET (@marcrebillet) September 24, 2020



Désormais, entre Marc Rebillet et le Touquet Beach Music festival, cela va se jouer sur le terrain monétaire et juridique, l’artiste ayant été sommé de rembourser son cachet. Il a expliqué sur Instagram qu’il avait « déjà insulté Emmanuel Macron sur scène à plusieurs reprises », et que la situation n’était donc pas inattendue pour les organisateurs du festival. Le DJ ne risque pas de retourner au Touquet, mais il sera en concert à l’Olympia et à la salle Pleyel à Paris du 5 au 8 septembre, puis de passage à Lille et à Bruxelles avant de s’envoler vers sa tournée nord-américaine.