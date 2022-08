La littérature n’échappe pas aux étiquettes marketing. En 2017, lors de la sortie de son premier roman, Conversation With Friends, la maison d’édition britannique Faber avait présenté Sally Rooney comme la « Salinger de la génération Snapchat ». Un slogan à l’ironie inconsciente : dans le livre, tout comme dans les deux qui suivront, jamais les personnages nés de la plume de l’autrice irlandaise ne snapent - ils privilégient les mails et les SMS.

Certes, dans ses œuvres, dont Où es-tu, monde admirable ?, tout juste paru en France aux éditions de L’Olivier, il est question, comme dans L’Attrape-coeurs, d’une jeunesse en proie au désenchantement et à laquelle le monde adulte file le vertige. Mais l’Irlandaise de 31 ans, que le Times a qualifié de « première grande romancière millennial » n’est pas à l’aise avec ce label d’écrivaine générationnelle. « Je n’ai jamais eu l’intention de parler au nom de quelqu’un d’autre que moi-même. Je trouve déjà difficile de parler pour moi, déclarait-elle à l’Irish Times en 2018. Je ne veux pas que mes livres échouent à parler pour toute une génération, ce dont je n’ai jamais eu l’intention. »

Le carton «Normal People»

Récemment, auprès de Télérama, elle a évoqué sa volonté de parler de la « vie ordinaire » et « de l’enchevêtrement des destins des membres de [sa] famille, de [ses] amis, de [ses] collègues. Où se déploient le travail ou l’étude, la routine de la vie domestique, les loisirs… »

Sally Rooney écrit donc sur les « gens normaux », comme le proclame le titre de son deuxième roman, Normal People, paru en version originale en 2018, trois ans avant sa traduction française. Une histoire d’amour tumultueuse, sur plusieurs années, entre la solitaire Marianne et le populaire Connell. L'adaptation du livre en série a fortement nourri la popularité de Sally Rooney qui a signé les scénarios des six premiers épisodes. Le carton critique et public fut instantané. Un chiffre : lors de sa première diffusion, le site de la BBC a enregistré 16 millions de vues en une semaine. Après une première mise en ligne en 2020 sur Starzplay, France.tv Slash l’a à son tour proposé début 2022 en France.

Ce jeudi, c’est au tour de Conversations With Friends d’arriver sur Canal+ quelques mois après sa programmation en Grande-Bretagne. Les douze épisodes racontent l’histoire de Frances et Bobbi, deux meilleures amies étudiantes - ayant été en couple dans le passé - qui rencontrent Melissa, une autrice à succès, et son compagnon comédien, Nick. Ce dernier ne tardera pas à se rapprocher de Frances.

Une autrice «marxiste»

La patte Rooney repose sur une prose directe ne s’embarrassant pas de figures de styles. Elle a le sens des ellipses, qui peuvent survenir d’une ligne à l’autre, mais aussi des descriptions dont la précision peut aller jusqu’au point de détail pour traduire un sentiment, un état d’esprit.

Il ne faut pas se méprendre et limiter ces récits à de légères bluettes. Il est question, dans les fictions de Sally Rooney, de manière plus ou moins prononcée, de violence de classe, de crise économique, d’angoisse climatique. Dans leur correspondance, les deux héroïnes d’Où es-tu, monde admirable ?, dissertent ainsi sur les limites du capitalisme, entre deux confidences sur leur vie privée.

Sally Rooney, fille d’un technicien des télécoms et d’une directrice de centre artistique, se définit comme « marxiste ». La presse conservatrice britannique n’avait pas besoin de davantage pour lui tomber dessus. Le Daily Mail lui a reproché d’avoir «rempli d'idées communistes» ses livres à succès. Le Telegraph a titré sur le culte étrange et malavisé entourant l’autrice.

«Dans la lignée de Sally Rooney »

Que cette dernière ait annoncé il y a quatre ans son refus de tweeter ses opinions à tout va, déplorant que l'« on accorde trop d’importance politique aux romanciers », ne les a visiblement pas rassurés. Il est vrai qu’elle n’a pas rangé ses convictions au placard. L’an passé, elle refusait qu’une maison d’édition israélienne traduise son dernier roman en hébreu car elle l'estimait trop proche du pouvoir. Pouvoir auquel elle reproche sa politique à vis-à-vis de la Palestine.

Sally Rooney n’est pas suffisamment lisse pour qu’on lui appose une quelconque étiquette. L’universalité des ses romans - qui « parlent » aisément aux lecteurs et aux lectrices - couplée à la cérébralité avec laquelle elle aborde son métier d’écrivaine, en fait l’une des autrices contemporaines à suivre. Elle a déjà planté un jalon. La preuve : sur le bandeau recouvrant Real Life, le roman de Brandon Taylor qui vient d’être publié par les éditions La Croisée, on peut y lire une citation d’une critique de la Literary Review : « Un nouveau talent dans la lignée de Sally Rooney. »