Le tir avait tué en octobre au Nouveau-Mexique la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. L’enquête est toujours en cours et les procureurs n’ont pas écarté d’inculper des personnes impliquées. « Je pense sincèrement (…) (que les enquêteurs vont) dire que c’était un accident. C’est tragique », a dit Baldwin à CNN lors d’une rare interview sur le sujet diffusée vendredi, expliquant avoir eu recours aux services d’un détective privé.

Tout en assurant ne pas vouloir « condamner » l’armurière Hannah Gutierrez-Reed, l’acteur l’a pointée du doigt et a également évoqué l’adjoint à la réalisation Dave Halls, qui lui avait remis l’arme peu avant le tir. « Quelqu’un a mis une balle réelle dans le pistolet, et ce quelqu’un aurait dû faire preuve de discernement », a-t-il dit. « C’était le travail » de Hannah Gutierrez-Reed. « Son travail était d’examiner les munitions et de mettre la balle à blanc, et il n’aurait pas dû y avoir de balles réelles sur le tournage », a-t-il déclaré.

Plusieurs plaintes au civil

« Il y a deux personnes qui n’ont pas fait ce qu’elles devaient faire », a-t-il ajouté. « Je ne suis pas là à dire que je veux qu’elles aillent en prison ou que leur vie soit un enfer. Je ne veux pas de ça, mais je veux que tout le monde sache que ce sont les deux personnes qui sont responsables de ce qui s’est passé ».

Alec Baldwin, qui fait l’objet de plusieurs plaintes au civil, dont une déposée par la famille d’Halyna Hutchins, a toujours dit qu’on lui avait assuré que son arme était inoffensive et affirme n’avoir jamais actionné la détente au moment du coup de feu mortel. Hannah Gutierrez-Reed a porté plainte contre le fournisseur de munitions du film, l’accusant d’avoir laissé des balles réelles au milieu des cartouches de balles à blanc.

Jeudi, son avocat a critiqué le FBI pour ne pas avoir effectué de tests ADN ou d’empreintes digitales pour établir qui avait manipulé les balles réelles retrouvées. A la suite de la dernière interview d’Alec Baldwin, les avocats de Gutierrez-Reed et de Halls ont dit à CNN que l’acteur tentait de se dédouaner de toute responsabilité.