Metal et culture populaire peuvent-ils faire bon ménage ? On voit parfois des chanteurs ou chanteuses plus ou moins grand public tenter de reprendre une chanson metal, mais l’inverse arrive parfois aussi.

A l’occasion du Motocultor Festival, l’autre grand festival metal en France (après le Hellfest), qui se tient du 18 au 21 août à Saint Nolff en Bretagne, on vous a sélectionné 5 reprises de chansons populaires par des groupes de metal, tantôt sérieuses, tantôt drôles (involontairement ou non).

Wuthering Heights, de Kate Bush, par Angra

André Matos, feu le chanteur du groupe brésilien Angra, était l’une des plus belles voix du metal. Il fallait bien ça pour reprendre le premier hit de Kate Bush.

Losing my religion, de REM, par Lacuna Coil

Le groupe de metal italien, qui lorgne parfois du côté pop-rock, compte un chanteur et une chanteuse. C’est donc une reprise à deux voix.

My Heart will go on, de Céline Dion, par Battledragon

Le metal est un genre qui brasse de grandes émotions. Ça tombe bien, Céline Dion aussi ! C’est donc une association logique, comme l’a bien compris le groupe finlandais Battledragon. Un autre groupe, Dragonforce, a également produit une version de la chanson du Titanic, en lui donnant un tempo de speed metal. Et si la célèbre scène de danse de Titanic avait été un pogo, au lieu d’une danse irlandaise ?

Stayin' alive, des Bee Gees, par Ozzy Osbourne

C’est peut-être la reprise la plus drôle/absurde/improbable de ce top 5. Le tube des Bee Gees revu par le Prince des ténèbres et le fils du guitariste légendaire Frank Zappa. De quoi faire revivre quelques morts à la vie !

Johnny B. Goode, de Chuck Berry, par Judas Priest

Qu’est-ce que le metal sinon un descendant du rock ? Avec cette reprise, le groupe britannique Judas Priest rend en quelque sorte hommage à ses racines.

Une programmation metal, mais pas que…

Pendant 4 jours, le Motocultor festival va accueillir 105 groupes sur ses 4 scènes. Les fans pourront applaudir des formations comme Powerwolf, Behemoth, Kreator, Apocalyptica, Testament…

Mais afin de diversifier son public, le festival de Saint Nolff propose aussi une programmation rock de très bonne tenue. Outre The Hives, The Libertines, le groupe de Pete Doherty et Carl Barat viendra fêter sur scène les 20 ans de son album mythique Up the bracket.