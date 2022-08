Olivia Newton-John, qui vient de disparaître à l'âge de 73 ans, était surtout connue pour son rôle dans Grease et les tubes You’re the one that I want, Summer nights ou Hopelessly devoted to you, extraits de la B.O. du film.

Mais avant et après ce film de 1978, l’Australienne fut une chanteuse avec de nombreux succès, principalement dans les années 70 et 80. Dans les années 70, elle fait surtout carrière aux Etats-Unis, où elle vient concurrencer les chanteuses country de l’époque, Dolly Parton, Linda Ronstadt, Emmylou Harris… Après le tournant Grease, elle prend un virage définitivement plus pop et moins sage. Magré quelques gros tubes au début des années 80, sa carrière de chanteuse finit par marquer le pas. Ses disques fonctionneront par la suite surtout en Australie. Mais de RuPaul’s Drag Race à Dua Lipa​, en passant par Glee, ses tubes ont traversé les générations.

Parce qu’elle n’est pas la chanteuse d’un seul film, voici cinq titres qui ont marqué sa carrière, en dehors des chansons de Grease.

I honestly love you

Cette chanson de 1974 est son premier hit sur le marché américain. Une ballade simple et belle qui met en valeur sa voix cristalline.

Physical

Avec ce tube de 1981, qui figure sur l’album du même nom, Olivia Newton-John enterre définitivement son image de chanteuse sage et country des années 70. Son clip ironique et kitsch restera également dans les mémoires. En 2010, elle le recrée aux côtés de l’actrice Jane Lynch dans un épisode de la série Glee. En 2020, presque 40 ans après la sortie de Physical, la chanteuse Dua Lipa sort une chanson qui porte le même nom, très clairement inspirée de celle de son aînée. Un bel hommage de la nouvelle génération à cette chanteuse culte.

Xanadu

Ce film où elle partageait l’affiche avec Gene Kelly fut un flop – même s’il a acquis depuis un statut de film culte – mais sa B.O. a cartonné. La chanson titre est un petit bijou de la pop des années 80.

Magic

Cette autre chanson issue de Xanadu fut également numéro 1 aux Etats-Unis pendant quelques semaines et était un passage obligé de ses concerts.

Twist of fate

Cinq ans après Grease, Olivia Newton-John retrouve John Travolta pour la comédie romantique Two of a kind. Le succès n’est pas au rendez-vous, mais le tube Twist of fate réalise une belle performance dans les charts. Les fans de RuPaul’s Drag Race se souviennent sans doute d’un lipsync mémorable opposant les drag-queens Katya et Sasha Belle, candidates de la saison 7, sur cette chanson en 2015, devant la chanteuse, qui figurait dans le jury.