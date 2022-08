L’actrice Olivia Newton-John, star de « Grease », est décédée à 73 ans

Une légende d’Hollywood s’est éteinte. L’actrice Olivia Newton-John, star du film Grease, est morte à 73 ans, a annoncé lundi son mari dans un communiqué publié sur Facebook.

La comédienne est « décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis », précise le communiqué. Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein.

John Travolta lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram. "Ma chère Olivia, tu as enrichi nos vies. Tu as eu un impact incroyable. Je t'aime tellement. On se reverra un jour et on sera à nouveau ensemble, ton Danny, ton John". Il fait référence ici à Danny Zuko, son personnage dans Grease.

Chanteuse à succès

Cheveux laqués et blousons de cuir, Olivia Newton-John s'était rendue mondialement célèbre avec son rôle au cinéma dans la comédie musicale culte.

A son actif également, une quarantaine d'albums country et pop rock - dont Physical, énorme succès en 1981 - et des centaines de concerts donnés à travers la planète. Depuis que le cancer s'était abattu sur elle à la quarantaine - cancer du sein et mastectomie en 1992 puis deux récidives en 2013 et 2017, avec métastases - la star mettait toute son énergie et sa notoriété au service de la lutte contre la maladie.