Ce sera probablement l’événement de la rentrée de Netflix. Le 28 septembre prochain, la plateforme de streaming mettra en ligne Blonde, son biopic consacré à Marilyn Monroe. Réalisé par Andrew Dominik, dont il s’agit du premier long-métrage depuis dix ans, le film est l’adaptation du roman de Joyce Carol Oates sur la vie de l’actrice et chanteuse américaine.

Ce jeudi, Netflix en a dévoilé la première bande-annonce offrant un aperçu du jeu d’Ana de Armas, l’actrice qui donne vie à Marilyn Monroe. Sur une version remixée de la chanson Diamonds Are A Girl’s Best Friend, on voit la comédienne en pleine discussion avec un homme, le tout entrecoupé des images les plus marquantes de sa carrière. « J’ai joué Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe… Je ne peux plus faire de scène avec Marilyn Monroe. Elle n’existe pas. Quand je sors de ma loge, je suis Norma Jean. Marilyn Monroe n’existe qu’à l’écran », témoigne-t-elle.

« Des choses qui vont offenser tout le monde »

Interdit aux moins de 17 ans aux Etats-Unis, le long-métrage « contient des choses qui vont offenser tout le monde, selon les propres mots de son réalisateur dans un entretien à Vulture. Le film ne dépeint pas une sexualité heureuse. Il dépeint des situations ambiguës. Pour faire simple, ça parle d’une enfant qui n’était pas voulue, puis qui est devenue la personne la plus désirée au monde. Elle n’arrivait pas à gérer tout cela ».

Le synopsis de Blonde, quant à lui, promet de retracer la vie de Marilyn Monroe, de son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à ses histoires d’amour complexes. Un temps envisagée lors du Festival de Cannes, la présentation du film se fera finalement lors de la Mostra de Venise.