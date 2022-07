Des palmiers, une mer qui s’étend à perte de vue et des corps huilés, tous les codes de la téléréalité sont respectés dans le dernier clip de Stromae. Le chanteur belge a dévoilé ce mercredi une nouvelle version de sa chanson Mon amour, disponible sur son album Multitude, en duo avec Camila Cabello. Habituée des featurings avec Ed Sheeran, Shawn Mendes ou encore Pharrell Williams, l’artiste cubano-américaine chante cette fois-ci en anglais et en français.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Dans ce titre, Stromae raconte une histoire de couple, en particulier celle d’un homme qui trompe régulièrement sa femme et qui s’étonne qu’elle finisse par le quitter. « Je vois plus ce morceau comme une espèce de blague. C’est un truc assez léger, on ne prend rien au sérieux – même [le personnage de la chanson] ne prend rien au sérieux », indiquait l’interprète dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube pour raconter les coulisses de son album.

Sous la lumière de ce témoignage, on comprend mieux l’imaginaire totalement délirant qui entoure le clip, qui ressemble à s’y méprendre à un épisode des Marseillais ou des Anges de la téléréalité. Disputes, soirées en boîte et coucheries, tout y est, sans oublier les interviews des candidats face caméra devant un fond vert.

Stromae, « grand fan » de Camila Cabello

Dans une publication Instagram, Camila Cabello a raconté les coulisses de ce duo surprise. « Nous nous sommes rencontrés à un gala et je lui ai envoyé un texto disant que c’était ma chanson préférée, puis je suis allée au studio et j’ai écrit un petit couplet rapide. Et je parle un peu français grâce à Duolingo (je suis obsédée par les langues) et je voulais chanter en français pour cette chanson », indique la chanteuse.

Sous l’un des posts de l’artiste, Stromae a d’ailleurs témoigné de son affection envers Camila Cabello. « Merci beaucoup, je suis aussi un grand fan et je suis tellement fier du résultat final ! Merci encore pour ton travail, ce fut un honneur », a-t-il écrit. Moins de 24 heures après sa mise en ligne, le clip de Mon amour est en passe de dépasser la barre du million de vues.