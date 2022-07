Après trois ans d’absence, la grand-messe des comics book fait son grand retour ! Si Marvel Entertainment a fait un gros coup avec toutes ses annonces pour le futur du MCU, il ne faut pas oublier les sources de toutes ses adaptations : les comic-books. De nombreuses séries papiers ont été annoncées, voici celles qu’il ne fallait pas louper. Pour la santé de votre porte-monnaie, cette liste est (bien sûr) non exhaustive.

Cold War : un évènement réunissant les deux Captain America en préparation

Il faut s’y attendre, succès du MCU oblige, le catalogue comics a tendance à se calquer sur les sorties ciné, histoire de capitaliser sur les films pour attirer des lecteurs. Les deux Captain America ? Oui, oui. Si, dans le MCU, Sam Wilson (campé par Anthony Mackie) a repris le bouclier pour un nouveau film, dans les comics, il partage son titre avec le Captain originel : Steve Rogers. Les deux soldats ont leur propre série qui évolue en parallèle : Captain America : Symbol of Truth pour Sam Wilson et Captain America : Sentinel of Liberty pour Steve Rogers.

En prenant soin de pas divulgâcher l’intrigue des deux runs, la Maison des Idées a annoncé un évènement : Cold War, qui va réunir les deux porteurs du costume. L’histoire devrait nous ramener aux origines de la création du bouclier et révéler différents secrets sur le super-soldat. Un premier visuel réalisé par Paco Medina a été dévoilé pour cet événement qui débarquera en 2023 dans les kiosques.

Une nouvelle équipe créative pour les Quatre Fantastiques ?

La première famille de super-héros avait fait son grand retour dans les pages de Marvel en 2018, après le rachat de la Fox par la compagnie aux grandes oreilles et l’obtention des droits cinématographiques du quatuor, et va au-devant d’une nouvelle ère. Dan Slott, qui avait repris le titre, devrait quitter la série en novembre 2022 et une nouvelle équipe créative se chargera d’écrire et dessiner les aventures des Quatre Fantastiques.

Après une annonce d’un reboot cinématographique de l’équipe prévu en 2024 au sein du MCU, les Quatre Fantastiques connaissent un regain d’intérêt : l’occasion de faire un peu de teasing sur la nouvelle équipe créative du titre. Avec une boussole postée sur les réseaux et indiquant le nord pour le scénariste et le sud pour le dessinateur, les rumeurs battent leur plein. Ryan North et Matthew Southworth pourraient être élus. Mais pour l’heure, cela ne reste que de l’ordre de la spéculation.

A new creative team takes the Fantastic Four comics in a bold new direction this November. #MarvelComics pic.twitter.com/bOsVmoj9gI — Marvel Entertainment (@Marvel) July 23, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Chris Claremont scénariste phare des X-Men est de retour !

Architecte légendaire des X-Men des années 1970 aux années 1990, les lecteurs ne cessaient de réclamer son retour, c’est chose faite. Chris Claremont revient en novembre 2022 pour une mini-série X-Treme X-men avec l’artiste Salvador Larroca. Un duo de choc pour reprendre leur série qui avait été publiée entre 2001 et 2004.

Avis aux fans nostalgiques, la composition de cette branche des X-Men est la même qu’en 2004 : Wolverine fait son retour accompagné de Kitty Pride ou de Tornade. Des personnages que les lecteurs pourront retrouver dans la suite de la série animée X-Men de 1992, qui fait son retour sur Disney+ en 2023 sous le nom X-Men 97.

Gotham City Year One, un retour aux sources

Dès que son rival fait une annonce, DC Comics se doit de répliquer. Et comme à son habitude, les aventures du chevalier noir et son univers sont le moteur de la maison d’édition, qui peine à se maintenir au niveau de Marvel.

Qui n’a jamais rêvé de connaître la chute de Gotham, avant que Batman ne vienne la sauver à coups de mâchoires cassées et d’os brisés ? Tom King et Phil Ester reviendront sur cette époque avec une mini-série : Gotham City Year One en octobre prochain. Un titre fort attendu notamment en raison de la présence de Tom King au scénario.

Habituée des aventures du Chevalier Noir, la superstar de chez DC Comics avait livré un run de 85 numéros sur Batman et une maxi-série Batman/Catwoman qui avaient marqué les lecteurs par sa qualité. Cela n’augure que du bon pour cette série aux inspirations de films noir et de polars d’enquête, des ambiances parfaitement adaptées à un récit sur Gotham City.

Fractures de rétines prévues pour l’origine story sur le Riddler scénarisée par Paul Dano

Si un personnage a marqué le public du Batman par sa prestation, c’est bien le Riddler de Paul Dano. L’acteur avait annoncé en mars dernier qu’il scénariserait une série en six numéros pour conter les origines du tueur, série dessinée par Stevan Subic, illustrateur croate assez peu connu outre-Atlantique.

Les premières planches ont été dévoilées lors de la Comic-Con et le moins que l’on puisse dire est qu’elles sont à couper le souffle. Très inspirées du style d’Andrea Sorrentino (dessinateur d’un Batman très proche de celui de Pattinson dans Batman : The Imposter), et de Bill Sienkiewicz (artiste derrière le coup de maître visuel qu’est Elektra Assassin), ces planches du Riddler ne promettent que du bon. A voir si le scénario sera au rendez-vous.

Paul Dano is writing THE RIDDLER: YEAR ONE, a six-issue bimonthly DC Black Label series illustrated by Stevan Subic. Are you ready? #TheRiddlerYearOne launches this October. #RiddlerYearOne pic.twitter.com/6wIFWXvOm5 — DC (@DCComics) July 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Patrouille dans les rues de Gotham

A quoi ressemble la vie d’un policier dans la ville du Chevalier Noir ? C’est à cette question que répond la série Gotham Central. Les aventures des flics du GCPD vont reprendre dans la mini-série Gotham Central : The Blue Wall à paraître en octobre 2022. On y suivra Renée Montoya, devenue la nouvelle commissaire de la ville la plus dangereuse du monde, qui doit remettre sur pied les forces de l’ordre et rétablir la confiance de la population envers la police, chose peu aisée.

Au scénario de cette série, on retrouvera John Ridley (auteur de 12 Years a Slave), peu de chances donc que cela soit un récit pro flics. Dans cette série dessinée par Stefano Raffaele, le GCPD risque plutôt d’être confronté aux critiques actuelles faites à l’encontre des forces de l’ordre, notamment Outre-Atlantique.

De l’amour pour le garçon de l’enfer

Si le marché du comic-book est grandement dominé par les Big Two, Marvel et DC Comics, il s’agit de ne pas oublier les maisons indépendantes qui proposent souvent des récits qui s’affranchissent des carcans super-héroïques communs aux deux mastodontes.

Certainement un des personnages de comic-books indépendants les plus connus, Hellboy rencontrera l’amour dans une mini-série à paraître en octobre 2022. Supervisée par Mike Mignola, le créateur du monstre détective, scénarisée par Christopher Golden et dessinée par Matt Smith, cette série sera l’occasion d’introduire le personnage d’Anastasia Brainsfield, l’ex petite amie du détective à cornes qui n’était apparue que dans un roman scénarisé par Golden. Cette mini-série en cinq numéros continue d’explorer les différents moments de la vie d’Hellboy, une entreprise commencée par la série Young Hellboy et qui semble porter ses fruits pour la maison d’édition Dark Horse, qui possède la licence.

Encore un projet signé Stan Lee

Même quatre ans après sa mort, c’est impossible de se passer de ses idées (ou de son nom qui est toujours annonciateur de bonnes ventes). Dynamite Entertainment a décidé de piocher dans les idées du scénariste phare de Marvel et a annoncé dans un communiqué de presse la parution d’un roman graphique sur la franchise de romans audios de science-fiction Alliances, co-créée par Stan Lee, Luke Lieberman et Ryan Silbert.

Explore the Galaxy With Alliances: Orphans by Stan Lee! @DynamiteComics #comics https://t.co/SXKqCxegVP pic.twitter.com/eBFLDvCCpM — 𝓒𝓸𝓶𝓲𝓬 𝓒𝓻𝓾𝓼𝓪𝓭𝓮𝓻𝓼™ (@ComicCrusaders) July 21, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le roman graphique, baptisé Orphans, développe une nouvelle branche de cet univers avec de magnifiques planches réalisées par Bill Sienkiewicz et Szymon Kudrański, toujours sous la supervision de Luke Lieberman et Ryan Silbert. L’occasion de se plonger dès octobre prochain (encore une fois) dans les aventures de William Ackerson, un surhomme parti explorer la galaxie en quête de réponses sur son identité.