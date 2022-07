C’est parti pour la phase 5 ! A l’occasion du Comic-Con, Disney avait réservé quelques surprises aux fans des super-héros Marvel, samedi. Le géant a annoncé la sortie de deux nouveaux films « Avengers » et dévoilé un premier aperçu de la suite de Black Panther, promettant beaucoup d’émotion.

Les films Marvel ont dominé les box-offices dans le monde ces dernières années, Avengers : Endgame de 2019 devenant brièvement le film le plus rentable de tous les temps avec plus de 2,79 milliards de dollars. « Je me demande si cela ne vous dérangerait pas d’anticiper un peu », a demandé le président du studio Kevin Feige, au rassemblement d’inconditionnels de super-héros vers la fin d’une présentation à San Diego.

Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars sortiront en salles en 2025, a-t-il ensuite indiqué. Les films s’inscriront dans la lignée de Avengers : Endgame, qui a créé un engouement médiatique sans précédent en réunissant les intrigues présentées dans tous les films Marvel sortis auparavant. Les deux nouveaux titres « Avengers » concluront la prochaine « saga » composée de plus d’une dizaine de films et de séries télévisées interconnectés dans « l’univers cinématographique Marvel », a déclaré Feige. La cinquième phase du MCU débutera avec le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, dont la sortie est prévue le 17 février 2023.

Le film ‘THUNDERBOLTS’ est officiellement annoncé, il sortira le 28 juillet 2024 aux États-Unis et conclura la phase 5 du MCU ! #SDCC pic.twitter.com/ESFIZrgZ3Q — Marvel Story (@MarvelStory_) July 24, 2022

Retour dans le « multivers »

La récente franchise Marvel a exploré le concept de « multivers » popularisé par les bandes dessinées de super-héros, dans lequel des univers infinis – et des versions infinies de chaque héros et méchant-- existent côte à côte.

La présentation Marvel a clôturé la plus grande journée du Comic-Con tenue dans une salle d’une capacité de 6.000 places. Elle s’est terminée avec la première bande-annonce de Black Panther : Wakanda Forever - une suite à la première adaptation au cinéma d’une bande dessinée à avoir été en lice aux Oscars du meilleur film –, dont la première est prévue le 11 novembre.

Un hommage émouvant à Chadwick Boseman

Le réalisateur Ryan Coogler, monté sur la scène de San Diego avec une troupe de percussionnistes et de danseurs africains, a rendu un hommage émouvant à la star du premier film, le « feu, grand Chadwick Boseman ».

L’acteur est décédé d’un cancer en 2020 et son rôle n’est pas repris par un autre acteur dans le nouveau film. « Je vous promets que je peux sentir sa main sur moi en ce moment », a déclaré Coogler. « Chad n’est plus avec nous physiquement mais son esprit, sa passion, son génie, sa fierté dans sa culture et l’impact qu’il a eu sur cette industrie se feront sentir pour toujours », a-t-il relevé.

Pluie de séries sur Disney Plus

Parmi les autres films annoncés par Disney samedi, il y a Thunderbolts et Fantastic Four, attendus en 2024. Kevin Feige a également annoncé que Blade serait prêt en novembre 2023 et que le nouveau titre Captain America : New World Order viendrait en mai 2024.

Du côté du petit écran, une nouvelle bande-annonce a été dévoilé pour She-Hulk : Avocate, disponible sur Disney+ dès le 17 août prochain, avec un aperçu de Charlie Cox alias Daredevil, qui reprendra aussi du service au printemps 2024 [dans Daredevil : Born Again].

L’actrice Cobie Smulders reprendra son rôle de l’agent Maria Hill dans la série Secret Invasion, attendue au printemps 2023. Maya Lopez, l’antagoniste de Hawkeye, jouée par Alaqua Cox, sera à l’affiche d’Echo, à l’été 2023. Actuellement en tournage, la saison 2 de Loki est prévue aussi à l’été 2023. A l’automne, les abonnés de Disney+ pourront découvrir Ironheart avec l’actrice Dominique Thorne. La méchante de WandaVision, Agatha Harkness, aura droit à son propre spinoff durant l’hiver 2023, intitulé Agatha : Coven of Chaos.