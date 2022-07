« Salut les gones ! » Toujours frais malgré la canicule, Mick Jagger s’est vite mis dans la poche les 50.000 spectateurs venus le voir au Groupama Stadium, ce mardi, pour leur tournée d’adieux européenne. Après son salut lyonnais, le leader des Rolling Stones a poursuivi en français : « C’est notre 53e concert en France, mais c’est certainement le plus chaud. » Il faisait 36 °C au début du concert.

L’ovation est devenue délirante lorsqu’il a déclaré : « On m’a dit que les Lyonnais étaient de bons chanteurs, meilleurs que les Stéphanois ! » Avant d’inviter le public à reprendre You Can’t Always Get What You Want.

Un concert en forme de rétrospective

Le concert a commencé par un émouvant hommage au batteur des Stones, Charlie Watts, décédé l’an passé, avec des images d’archives diffusées sur les écrans de la gigantesque scène. « Cela faisait 60 ans qu’on jouait ensemble, il nous manque tellement », a confié Jagger.

Dernière leur leader, visiblement très bien remis de son Covid mi-juin, et toujours aussi tonique dans sa gestuelle, les papys du rock ont égrené classiques et tubes : Street Fighting Man, Tumbling Dice, Angie, Jumpin' Jack Flash, Start me up…

Keep safe out there ☀️ see you soon! 🎸 pic.twitter.com/eQ4krQZkqq — The Rolling Stones (@RollingStones) July 19, 2022

A mi-parcours, les Stones ont joué Living in a Ghost Town, leur dernier morceau original, dont les paroles peuvent sonner l’épilogue d’un groupe qui a tenu bon six décennies durant. « Please let this be over (s’il vous plaît faites que ça se termine) /Stuck in a world without end (coincés dans un monde sans fin). »

En guise de bouquet final, un Paint it Black très nerveux et un ultime Satisfaction ont définitivement emporté le morceau, après environ 1 h 45 de show. Les papys rockers ne s’étaient pas produits dans la capitale des Gaules depuis 15 ans. Etant donné que Mick Jagger et Keith Richards auront 80 ans l’an prochain, ils ne devraient revenir… que comme touristes.