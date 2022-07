Votre Sim est-il gay ? Lesbienne ? Hétéro ? Fluide ? Il sera bientôt possible de le définir grâce à la prochaine mise à jour des Sims 4, annoncent Maxis et Electronic Arts, respectivement développeur et distributeur du jeu. Celle-ci sera mise à disposition le 28 juillet prochain, date à laquelle sortira également le pack d’extension Années lycée. Il n’y aura pas besoin d’acheter le pack pour accéder à cette fonctionnalité.

Jusqu’ici vous aviez la possibilité d’avoir des relations sexuelles (ou de « faire crac crac », pour reprendre la terminologie du jeu) et d’avoir une relation amoureuse avec un Sim du même genre ou du genre opposé. Il vous suffisait d’aller flirter avec lui ou elle et si une connexion s’établissait, d’aller un peu loin.

Attirance et exploration

Après la mise à jour, les choses seront un peu plus cadrées. Au moment de la création de votre Sim vous aurez d’abord la possibilité de déterminer si votre personnage est attiré par les hommes ou les femmes. « Si un Sim dont le genre ne correspond pas aux paramètres d’attirance de votre Sim tente une interaction romantique avec votre Sim, il sera rejeté. », précise Maxis.

Ecran pour choisir l'orientation sexuelle de son Sim - Maxis/Electronic Arts

Mais ce paramètre est nuancé avec un deuxième, celui de l’exploration amoureuse. Si vous répondez « Oui » à la question « Votre Sim explore-t-il les relations amoureuses ? », alors votre avatar pourra avoir des relations avec l’un ou l’autre genre, selon les personnages auxquels il est confronté. Si vous répondez non, l’orientation sexuelle du Sim sera gravée dans le marbre.

Sim asexuel ou aromantique

Dernier paramètre, le jeu demande si votre Sim « veut bécoter » des hommes et des femmes. Explications de Maxis : « Ce paramètre détermine avec qui votre Sim peut faire crac-crac. Si vous essayez de raconter l’histoire d’un Sim asexuel, vous pouvez laisser toutes les options non cochées. À l’inverse, vous pouvez raconter l’histoire d’un Sim aromantique en sélectionnant avec qui il veut faire crac-crac, mais en laissant non cochées toutes les cases concernant l’attirance amoureuse. Vous pouvez également raconter des histoires encore plus spécifiques, comme celle d’un Sim qui peut être attiré par plusieurs genres mais qui n’est intéressé que par un genre pour ce qui est de l’intimité physique. »

Authenticité

Cette (petite) complexité est totalement assumée par la lead-développeuse des Années Lycée. « L’authenticité est un point qui est souvent évoqué pour des caractéristiques comme celle-ci, et c’est tout à fait légitime, explique-t-elle (…) De nombreux membres de l’équipe font partie de la communauté LGBTQIA +, y compris moi. Cela dit, nous ne représentons qu’une petite partie du vécu de la communauté. C’est pour cela que nous avons beaucoup travaillé avec la GLAAD et le projet It Gets Better afin de nous assurer de prendre en compte la plus large gamme possible de points de vue sur la façon d’aborder cette caractéristique d’une manière qui respecte et satisfait la communauté. »

La mise à disposition de cette fonctionnalité n’est qu’une étape, précisent Maxis et Electronic Arts, qui disent travailler notamment à une meilleure représentation des personnes non-binaires.

Depuis la mise à jour du mois de mai, celles et ceux qui utilisent la version anglaise du jeu ont déjà la possibilité de définir des pronoms personnalisés pour leurs Sim.