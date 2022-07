La « panique morale », c’est quoi ? On connaît le mot panique… Mais la « panique morale » ? C’est lorsqu’il y a une grande inquiétude qui se diffuse dans les médias, sur les réseaux sociaux, bref, dans le public, sans qu’il y ait de rapport entre les faits et la réalité. La menace est exagérée, et un groupe est généralement montré du doigt.

Le concept de panique morale a été inventé par Stanley Cohen, un sociologue qui parle d’un phénomène d’« amplification de la déviance ». En gros, quand un groupe est hors norme, et que cet écart à la norme est exagéré, ou présenté comme une menace.

Des tueurs en série aux féministes

Il y a plusieurs exemples connus de panique morale. Aux Etats-Unis, les tueurs en série ont fait l’objet de bien des fantasmes et peurs dans les années 1980. De même que les satanistes, dans les années 1990. Mais il n’y a pas que les pédophiles, le Covid-19 ou des choses qui font très peur qui peuvent engendrer des paniques morales.

Les féministes ont souvent été caricaturées et présentées comme une menace. Vous vous souvenez peut-être de la une du journal Valeurs actuelles, qui pointait une « terreur » féministe?

Il y a « panique morale » lorsque la menace est exagérée

Récemment, ce sont les « woke », qui sont des personnes engagées contre les discriminations, qui sont accusés de tous les mots. A cause des « woke », des expositions ou des pièces de théâtre seraient déprogrammées, des films boycottés, des livres censurés. Ce qui est en partie vrai. Mais il y a panique morale lorsque la menace est exagérée.

L’ex-ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a par exemple accusé le wokisme de « saper la démocratie et la République » et de mener au « totalitarisme ». Autre exagération ou mensonge, les « woke » sont accusés d’empêcher toute critique, alors qu’il y a eu au contraire tout un tas d’ articles critiquant le « wokisme ».

Voilà, vous en savez un peu plus sur les « paniques morales », et nous espérons que vous saurez à présent, vous aussi, mieux les reconnaître.