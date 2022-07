De nombreux Lyonnais regrettent de ne pas avoir fait un tour du côté de la rue Sainte-Catherine, lundi soir. Parmi les spots éternels des soirées étudiantes les plus embrumées en Presqu’île, La Taverne du Perroquet Bourré a ainsi vu débarquer un client un brin plus âgé. Du genre à préférer boire une Grimbergen en canette devant l’établissement qu’un des nombreux rhums arrangés proposés par le bar. Et oui, on parle bien ici de Mick Jagger, spécialiste des virées incognito en ville d’avant-concert.

Alors que les Rolling Stones donneront un show très attendu, ce mardi au Parc OL de Décines (Rhône), le premier depuis 15 ans et une date au stade de Gerland, l’emblématique chanteur de 78 ans a posté des photos de lui en plein centre-ville sur son compte Instagram, lundi après-midi.

« Il n’a pas été reconnu parce qu’il portait une casquette »

Puis on touche donc au sublime en soirée avec cette improbable vidéo devant La Taverne du Perroquet Bourré en lançant, en français dans le texte, un mystique : « Tout est paradis dans cet enfer. » On ne sait pas encore si cette citation sera gravée sur la devanture du bar à rhum, mais l’établissement ne s’attendait évidemment pas à un tel coup de projecteur.

« Il est rentré un court instant pour boire un verre. Il n’a pas été reconnu dans un premier temps parce qu’il portait une casquette », raconte au Progrès Paul-Eloi, chef barman des lieux. Et si une légende du rock pouvait avoir une vie normale, finalement ?