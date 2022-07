On sait désormais quelles seront les cinq associations qui bénéficieront des fonds collectés par le Z Event 2022. Sur Twitter, Zerator, le créateur de l’événement, a indiqué que les structures de défense de l'environnement Sea Shepherd France, la Ligue de protection des oiseaux, la WWF France, Time for the planet et The Sea Cleaners sont les cinq qui ont obtenu le plus de suffrages des internautes.

Voici les 5 associations ayant reçu le plus de votes :



1- @SeaShepherdFran

2- @LPOFrance

3- @WWFFrance

4- @timeforplanet

5- @theseacleaners



Merci à tous d'avoir exprimé votre opinion dans cette cause importante pour le ZEVENT. Voici les résultats définitifs :#ZEVENT2022 pic.twitter.com/APKE8mJurr — ZeratoR (@ZeratoR) July 13, 2022

L’équipe du marathon caritatif avait fait appel à sa communauté, après le bad buzz suscité par sa sélection de la fondation Good Planet pour bénéficier du pactole. De nombreux internautes ont accusé la structure de faire du « greenwashing ».

« Que vous aimiez les cinq associations ou pas, nous allons être très attentifs à l’utilisation des fonds, comme tous les ans, a précisé Zerator, sur Twitter, après l’annonce des cinq nouveaux bénéficiaires. » On ne changera, a-t-il indiqué, le passé ou le présent d’une association. L’événement a lieu du 9 au 11 septembre prochains à Montpellier. Le marathon sera précédé, la veille, d’un concert, au Zénith-Sud.