Tony Sirico, star de la série « Les Soprano », est décédé

L’acteur américain Tony Sirico, plus connu pour avoir incarné Paulie « Walnuts » Gualtieri dans Les Soprano, est décédé à l’âge de 79 ans, ont annoncé vendredi sa famille et un ancien collègue. Tony Sirico a joué des rôles mineurs de gangster à la télévision et au cinéma pendant des décennies avant d’être choisi dans la cinquantaine comme l’excentrique et parfois brutal Paulie, devenant l’un des personnages les plus mémorables de la série.

« C’est avec une grande tristesse, mais avec une fierté incroyable, amour et beaucoup de bons souvenirs, que la famille de Gennaro Anthony "Tony" Sirico souhaite vous informer de son décès survenu le matin du 8 juillet 2022 », a déclaré sa famille dans un communiqué sur Facebook.

Une autre star des Soprano, Michael Imperioli, a ajouté : « Cela me fait mal de dire que mon cher ami, collègue et partenaire dans le crime, le grand Tony Sirico est décédé aujourd’hui. Tony était comme personne d’autre : il était aussi dur, aussi loyal et aussi grand que quiconque que j’aie jamais connu. (J’ai) le cœur brisé aujourd’hui », a écrit sur Instagram celui qui incarnait Christopher Moltisanti.

Paulie, le rôle de sa vie

Né dans le quartier de Brooklyn, à New York, en 1942, Sirico a été fréquemment arrêté dans sa jeunesse, mais a attrapé le virus de la comédie en prison après avoir vu une troupe d’anciens condamnés se produire. Il a joué plusieurs petits rôles en tant que voyou à partir de la fin des années 1970, apparaissant dans des séries comme Kojak et Miami Vice, et des films sur le thème de la mafia, notamment Les Affranchis et Mickey Blue Eyes.

Sirico avait la cinquantaine lorsqu’il a été choisi pour son rôle le plus connu dans Les Soprano, la série révolutionnaire de HBO qui explorait la vie privée d’un groupe criminel du New Jersey. Son personnage de Paulie a livré plusieurs des répliques les plus mémorables de la série, affichant à la fois un humour ludique et une loyauté vicieuse envers le patron Tony Soprano.